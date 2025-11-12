快訊

繼父能繼承繼子遺產嗎？台灣與大陸「答案完全不同」

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
台灣法律強調「血緣與收養」，沒有辦理收養，繼父母再親也沒繼承權；但大陸法重視「扶養事實」，只要能證明有照顧責任，就能依法繼承。示意圖／Ingimage
台灣法律強調「血緣與收養」，沒有辦理收養，繼父母再親也沒繼承權；但大陸法重視「扶養事實」，只要能證明有照顧責任，就能依法繼承。示意圖／Ingimage

現代社會再婚家庭日益普遍，「繼父母」或「繼子女」的財產繼承問題，是一個常被忽略的盲區。多數人可能難以想像，台灣與大陸竟存在著巨大差異！

舉個簡單的案例，單親媽媽攜子再婚，但繼父未辦理收養。多年後，孩子長大、事業有成，卻不幸車禍過世，繼父是否能繼承孩子的遺產

臺灣法律：只認「收養」！情感再深也無繼承

依臺灣《民法》規定及相關司法解釋，具備繼承人資格者，只有「配偶」與「具有血緣關係或收養關係的擬制親屬」。在這個案例中，繼父子間既無血緣，又未履行收養程序，在法律上，他們之間沒有任何繼承權關係。縱使有扶養事實、情感深厚，依舊無法以繼承人的身份繼承遺產。

大陸法律：重視「扶養事實」！繼親情份可化為繼承權

大陸的《民法典》在繼承權的認定上，更側重於實質的扶養關係，法條中明文規定「有扶養關係的繼父母」可以被視為父母，享有第一順序的繼承權。這意味著，只要繼父能夠證明他在小孩成長過程中，盡了主要的扶養義務和照顧責任，他就有資格以第一順序繼承人「父母」的身份，繼承小孩的遺產。

兩岸律師楊軒廷提醒：法律保障 不能只停留在心裡

這個案例深刻揭示了法律與情感之間的鴻溝。無論身處臺灣或大陸，若您與繼親之間的關係深厚、有實質扶養照顧，絕不能抱持僥倖心理。及早辦理收養或立下遺囑，才能讓關係不只停留在心裡，也獲得法律上的認可與保障。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

