諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛經濟學家：讓人民幣匯率大幅波動是錯誤的決策

當然，並非所有人都一致認為主要貨幣之間（如今包含美元、人民幣、歐元與日圓）應該採取自由浮動。

諾貝爾經濟學獎得主羅伯・孟岱爾（Robert Mundell）和史丹佛經濟學家隆納・麥金農（Ronald McKinnon）是兩位著名的反對者。

這兩位國際總體經濟學巨擘各自主張，讓人民幣匯率大幅波動是錯誤的決策。

事實上，他們認為歐洲、日本與中國都應該將本國貨幣與美元掛鉤。孟岱爾甚至曾打趣道：「最理想的貨幣數量是小於三的奇數。」

但我並不這麼認為。雖然這在全球和平、和諧共存的理想世界中或許可行，但根據歐元區和其他固定匯率制度的經驗顯示，即使在高度致力於政治合作的國家之間，固定匯率制度也難以維繫。

即使不考慮地緣政治緊張、關稅戰、經濟制裁與東西方的網路鴻溝，中國仍有充分理由將人民幣轉換為更接近常態的主要貨幣，甚至早在人民幣追求支配性地位之前就該如此。

舉個小例子：2023和2024年間，中國的經濟成長顯著放緩，通膨極低，而同個時期，美國仍處於經濟繁榮期的尾聲，並經歷好幾年的高通膨。

當然，中國可以透過進一步關閉資本市場，來換取更多的利率自主空間，但對貿易高度開放、企業擁有多種規避資本管制手段的國家而言，這類政策能成功的空間十分有限。

