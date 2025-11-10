爭取升職加薪多年總被說「明年再看看」！菲女狼：不怕走的時候別人才會怕你走

快訊

聯合新聞網／ 菲女狼
在職場上，你越乖、越安分，就越容易被當成理所當然；有時候，該離開不是任性，而是讓別人重新學會尊重。示意圖／Ingimage
當妳開始不怕走 別人才會怕妳走

小莉在公司一向乖巧...

交辦的事從不拖延，加班不喊累，臨時任務也都默默接下；在公司待了好幾年，位置不上不下，薪水漲得比通膨還慢。

她工作認真、表現穩定，卻始終沒有晉升機會。

有一天，她鼓起勇氣跟主管說：「我真的很想晉升管理職。」

主管拍拍她的肩，語氣溫和：「我知道妳很努力，但今年的晉升名額已經滿了，而且提報時程也過了，只能等明年再說。」

主管每年都重複同樣的台詞；那句「明年再看看」，其實是「先拖住你到明年」。

小莉決定不想再被忽悠了，於是她狠下心遞出辭呈。

這回，主管慌了。

原本說「時機不對」的晉升，幾天內就核准，還附帶加薪。

原來，不是不行，只是你還不夠「非走不可」。

很多時候，不是你不夠好，而是你太乖、太安分，忘了該狠一點，讓別人知道「失去你，會很麻煩。」

有時候，你越聽話、越乖巧，反而越被視為可有可無；但當你開始轉身，別人才突然發現你有多重要。

很多時候，不是你不夠好，只是之前你還不夠「非走不可」。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 通膨 薪水

菲女狼

追蹤

當妳開始不怕走 別人才會怕妳走 小莉在公司一向乖巧... 交辦的事從不拖延，加班不喊累，臨時任務也都默默接下；在公司待了好幾年，位置不上不下，薪水漲得比通膨還慢。 她工作認真、表現穩定，

