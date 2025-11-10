聽新聞
0:00 / 0:00
爭取升職加薪多年總被說「明年再看看」！菲女狼：不怕走的時候別人才會怕你走
當妳開始不怕走 別人才會怕妳走
小莉在公司一向乖巧...
交辦的事從不拖延，加班不喊累，臨時任務也都默默接下；在公司待了好幾年，位置不上不下，薪水漲得比通膨還慢。
她工作認真、表現穩定，卻始終沒有晉升機會。
有一天，她鼓起勇氣跟主管說：「我真的很想晉升管理職。」
主管拍拍她的肩，語氣溫和：「我知道妳很努力，但今年的晉升名額已經滿了，而且提報時程也過了，只能等明年再說。」
主管每年都重複同樣的台詞；那句「明年再看看」，其實是「先拖住你到明年」。
小莉決定不想再被忽悠了，於是她狠下心遞出辭呈。
這回，主管慌了。
原本說「時機不對」的晉升，幾天內就核准，還附帶加薪。
原來，不是不行，只是你還不夠「非走不可」。
很多時候，不是你不夠好，而是你太乖、太安分，忘了該狠一點，讓別人知道「失去你，會很麻煩。」
有時候，你越聽話、越乖巧，反而越被視為可有可無；但當你開始轉身，別人才突然發現你有多重要。
很多時候，不是你不夠好，只是之前你還不夠「非走不可」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言