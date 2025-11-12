交易所與加密貨幣監理政治角力激烈 現金捐款壓過經濟學家言論

如果政府濫用這些強大的權力，發行的貨幣遠超過民眾的需求，貨幣價值就會暴跌，並讓物價飆升。像是1920年代的威瑪共和國、1980年代與1990年代的許多新興市場，以及二十一世紀的委內瑞拉與辛巴威，都曾出現類似情形，也都已經在先前的章節討論過。

政府貨幣仍然強勢

一旦民眾覺得政府貨幣一文不值，不管再怎麼規定，眾人都會竭盡所能、甚至不惜承擔風險，避免使用政府貨幣。然而會舉這些極端的例子，只是想點出政府雖然有各種協調與強制手段，效果也有極限。整體來說，政府還是享有巨大優勢，像土耳其與阿根廷這樣的國家，雖然通膨數字常常高達兩位數，但民眾也並未拋棄使用政府貨幣。

本文出自《我們的美元，你們的問題》 哈拉瑞與他提到的早期理論文獻雖然雄辯滔滔，但要說貨幣的選擇主要來自社會共識及歷史，並說社會可能有各種不同的均衡點、由不同的貨幣占據主導地位，只能說這種觀點站不住腳。

挑明了說，要是中國併吞某個國家，不管該國人民多想繼續使用原本的傳統貨幣作為交易媒介，最後依舊必然被淘汰，並由人民幣取代。就算某種政府法定貨幣的競爭對手，在政府貨幣享有的種種優勢時，仍然展現出韌性，政府還是能夠進一步透過制定法律與各種限制，削弱競爭貨幣的流動性，進一步扭轉趨勢。

監理加密貨幣並不難

如果要對加密貨幣的用途加以限制，除了需要應付激烈的反監理遊說活動之外，其實並不算太難。特別是絕大多數人都是透過「交易所」來使用加密貨幣，而監管交易所可比監管區塊鏈交易簡單多了。

畢竟對大多數人而言，要直接在區塊鏈「鏈上」進行加密貨幣交易並非易事，需要太多技術知識，誰會想要因為不小心按錯地址就失去所有資金，而且半點無法挽回？

至於交易所，雖然用了各種區塊鏈的詞彙來自我包裝，但它們其實不過就是銀行。簡單來說，在區塊鏈上持有比特幣，就像是實際拿著一張百元美鈔。而在交易所裡持有比特幣，就像是在銀行帳戶裡持有現金。

雖然銀行帳戶能提供一些便利的功能，但原則上更容易被稅務機關、執法部門或法院追蹤。要是加密貨幣交易所完全比照銀行受到監管，情況自然不會例外。不過，先不討論所有細節，簡單來說，目前的情況往往並非如此。

透過交易所，個人投資人其實不需要擁有什麼加密貨幣知識，也能靠著交易所清楚易懂的介面，使用美元等法定貨幣輕鬆購買像是比特幣或以太幣之類的加密貨幣。至於必要的區塊鏈交易，就由交易所代為處理。如果想把加密貨幣換回美元，其法定價值會隨市場波動。

同時，由於不會所有人同時要求提領自己的加密貨幣，於是交易所就能以頗高的利率出借其持有的加密貨幣資產，賺取豐厚的利潤。從這一切看來，確實會讓交易所多少像一家銀行，但還是有一點巨大的不同：交易所背後並沒有政府作為最後貸款人，而且在這個領域的監理還未能比照傳統銀行之前，大概都很難看到這種情況發生。

但遺憾的是，或許得等到發生更大規模的金融危機，而且加密貨幣也是其中一環，才有可能看到這樣的發展。又一次，雖然政府不見得已經完全意識到這一點，但關鍵的槓桿仍然掌握在政府手中。

當然，就算沒有交易所（也就是沒有「加密銀行」），加密貨幣仍然可以在區塊鏈上存在，但交易的實用性將大打折扣，而且政府還是有許多手段能夠控制區塊鏈交易。

加密貨幣能挑戰法定貨幣？

這點請讓我們稍後再回來討論。然而一旦少了交易所提供的流動性，加密貨幣對法定貨幣的挑戰就會小得多。這就像美元如果沒有背後的銀行與金融體系，也將一無是處。

目前特別是在美國，關於交易所與加密貨幣的監理，政治角力可以說相當激烈。短期內，加密產業的現金政治捐款肯定能夠壓過經濟學家的任何言論，但長遠來看，必然的發展方向應該不用懷疑。

（本文出自《我們的美元，你們的問題作者：肯尼斯．羅格夫 譯者：黃瑜安,林俊宏)