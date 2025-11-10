過世者的普發一萬能代領嗎、領現金比較安全？律師提醒：欠稅者可考慮

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
若帳戶被凍結或有欠款紀錄，蘇律師建議：「領現金使用較安全。」錢進帳戶後與其他存款混同，就可能被扣押。（圖／本報資料照）
大家最近都在討論「普發一萬」，有人說能領、有些人說領不到，甚至傳出可能有法律問題，這到底是真的嗎？

律師蘇家宏表示，這次一萬塊的發放並不是人人都有，仍有條件限制，而且「錢一旦混在一起」...也就是你把領到的錢和其他存款放在一起，仍可能被扣押，因此領取方式也要特別注意。

誰能領、誰不能領

只要是中華民國國民、在台灣設有戶籍者都能領，但仍有排除規定：

外籍人士若未取得居留許可、沒有設籍者，都不符合資格。

另外，大陸、港澳人士若不是我國國民的配偶，也未取得居留權，同樣無法領取。

有永久居留許可的外國人則可領。

領取資格認定日期為民國115年4月30日前，甚至是當日前出生的新生兒也符合。若在4月30日後才出生，就來不及報到。

人在國外唸書或工作者，是否能領取要看是否仍在台灣設籍；只要戶籍未遷出、仍屬在籍，就能領到。

是否要繳稅

這筆錢是政府的「補助款」，不屬於薪資所得、營業所得或執行業務所得，因此不需繳稅、也不需申報。

不過蘇律師提醒：「錢就是錢」，若你有欠稅或被法院扣押的案件，存在銀行帳戶的一萬塊仍可能被執行。

他說：「這筆錢沒有特別標記，不像以前的消費券，只要與其他存款混在一起，就會被視為混同資產，法院執行時無法區分來源。」

領現金真的沒事嗎？

若選擇領現金使用，原則上不會被扣押。

蘇律師說：「除非你在領現金的當下，剛好法院人員出現要執行，否則一般不會發生。」

他建議，若真的有欠款、但仍有生活需求，「領現金」會是相對安全的選擇。

若請家人代領卻不還？

如果你請家人代領一萬塊，對方拿了不還，這在法律上可能構成侵占或不當得利。

蘇律師提醒：「幫別人代領一定要誠實交還，不能放進自己口袋。」

若是父母幫未成年子女代領，原則上可代為保管，但應用在孩子身上，如生活開銷或學習支出等，不能任意挪用。

一萬塊怎麼用最划算？

蘇律師笑說：「雖然一萬塊看起來不多，但也能好好利用。」

可以拿來存起來、繳帳單，甚至用來投資，「如果能利用時間複利，這筆錢也能滾出更大的效益。」

特殊情況：亡故者能領嗎？

若領取對象於2025年10月23日（生肖日）後過世，其家屬仍可代領，但必須提供死亡證明與戶籍謄本，並撥打1988專線申請，確認後再由郵局發放。

蘇律師建議：「若仍健在且符合資格，最好在生前儘早領取，避免後續手續繁瑣。」

之後會越發越多？

蘇律師笑說，回顧過去幾次政策：從三倍券、五倍券、普發六千到現在一萬，金額確實逐次提高，「未來有沒有必要繼續發，要看整體財政與政策考量。」

但他也說：「不論金額多少，只要政府發錢，我一定會去領。只是這次一萬塊，可能還買不到一股台積電。」

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

