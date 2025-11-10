上班如何不分心？ 專家：在特定時間點用「機關槍掃射」收件匣

為了讓自己正確且專心進行大段活動，你需要制定一個策略，以便處理電子郵件和待辦事項清單的簡單任務。

本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》 我將這個方法稱為「機關槍掃射」，這聽來可能很極端，但我喜歡想像這樣的場景：迅速掃遍電子郵件和訊息，消滅這些令人分心的事，然後回到優先層面的任務，用大段時間來處理這些事。

每天查閱收件匣時，我很少看到足以改變世界的東西，但這並不意味著我可以完全忽視它。

對收件匣和其他雜事進行機關槍掃射時，我有三個要訣：

•在特定時段進行。在一天中的某些特定時間點用機關槍掃射，其他時段一律關閉電子郵件，也不去處理清單上的任務。 無需透過待辦事項清單來告訴你什麼最重要，這種事自己早就知道了，而且若是不知道，那意味著它一點都不重要； •限時掃射。瑣碎任務有一種特質：如果想要完成所有任務，很容易一整天都陷在裡面。 因此，設定一個截止期限，或者是採取更好的方法，在自己面前擺一個時鐘。這不僅能守住時間，讓你做重要的事，還能為掃射製造一些緊迫感； •遵循大衛．艾倫的「2分鐘法則」：如果收件匣或任務清單有2分鐘以內可以辦完的事，那就立即處理。否則，整理或歸檔的時間成本將超過實際完成所需的時間。

（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)