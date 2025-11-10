快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

上班如何不分心？ 專家：在特定時間點用「機關槍掃射」收件匣

聯合新聞網／ 方言文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

為了讓自己正確且專心進行大段活動，你需要制定一個策略，以便處理電子郵件和待辦事項清單的簡單任務。

本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》
本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》
我將這個方法稱為「機關槍掃射」，這聽來可能很極端，但我喜歡想像這樣的場景：迅速掃遍電子郵件和訊息，消滅這些令人分心的事，然後回到優先層面的任務，用大段時間來處理這些事。

每天查閱收件匣時，我很少看到足以改變世界的東西，但這並不意味著我可以完全忽視它。

對收件匣和其他雜事進行機關槍掃射時，我有三個要訣：

•在特定時段進行。在一天中的某些特定時間點用機關槍掃射，其他時段一律關閉電子郵件，也不去處理清單上的任務。

無需透過待辦事項清單來告訴你什麼最重要，這種事自己早就知道了，而且若是不知道，那意味著它一點都不重要；

•限時掃射。瑣碎任務有一種特質：如果想要完成所有任務，很容易一整天都陷在裡面。

因此，設定一個截止期限，或者是採取更好的方法，在自己面前擺一個時鐘。這不僅能守住時間，讓你做重要的事，還能為掃射製造一些緊迫感；

•遵循大衛．艾倫的「2分鐘法則」：如果收件匣或任務清單有2分鐘以內可以辦完的事，那就立即處理。否則，整理或歸檔的時間成本將超過實際完成所需的時間。

（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)

編輯推薦

相關新聞

過世者的普發一萬能代領嗎、領現金比較安全？律師提醒：欠稅者可考慮

大家最近都在討論「普發一萬」，有人說能領、有些人說領不到，甚至傳出可能有法律問題，這到底是真的嗎？ 律師蘇家宏表示，這次一萬塊的發放並不是人人都有，仍有條件限制，而且「錢一旦混在一起」...也就

上班如何不分心？ 專家：在特定時間點用「機關槍掃射」收件匣

每天查閱收件匣時，我很少看到足以改變世界的東西，但這並不意味著我可以完全忽視它...

上班族每3分鐘就換一次手邊任務 資訊學系教授發表「令人擔憂」研究結果

你工作時多久會切換一次任務？無論你推測的時間是多少，我敢說一定低估不少。波士頓學院在《網路心理學、行為和社交網路》…

多工處理會降低腦力+低效率 史丹佛大學：容易被不重要訊息干擾

事實上，商業研究公司BaseX的分析師喬納森．史培拉（Jonathan B. Spira）特別提出多工處理營造出的忙碌假象，其傷害有多麼嚴重…

多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

當我坐在書桌前，整個世界彷彿就在腳下，自己能即時接觸各種訊息、電視節目和小狗走鋼絲之類的怪異影片，即使是近代最富有的…

34歲裸辭退休！金融男年領200萬的秘密 最推10個被動收入來源

薩姆·多根（Sam Dogen）在美國投資銀行工作了近13年，2012年，多根在正值事業高峰時突然裸辭退休，朋友覺得他瘋了，因為那一年多根才34歲，竟然有勇氣放棄金融業的高薪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。