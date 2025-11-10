上班族每3分鐘就換一次手邊任務 資訊學系教授發表「令人擔憂」研究結果

你工作時多久會切換一次任務？無論你推測的時間是多少，我敢說一定低估不少。

波士頓學院在《網路心理學、行為和社交網路》（Cyber psychology, Behavior, and Social Networking）這本名稱奇特的雜誌上發表研究報告，指出人們往往會低估自己分心的頻率，實際的數值足足有十倍之多。

本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》 研究人員讓受試者待在有電視的房間裡操作電腦，而它們則是在一旁監測受試者眼球在兩個螢幕之間來回切換的頻率。

根據受試者的自我估計，他們的注意力每4分鐘會轉移一次，但實際觀測眼球移動的結果顯示，他們的注意力每14秒就會轉移一次！

另一項針對上班族的研究表明，人們往往每隔3分鐘就會換一次手邊的任務。這個結果令人擔憂，因為加州大學資訊學系教授葛洛莉亞．瑪珂（Gloria Mark）發現，上班族若受到電話或電子郵件等各種干擾，平均需要23分鐘才能重新進行原來的工作。

人不可能完全不分心，然而，很多時候是自己的問題。事實上，瑪珂發現，四成四的任務中斷都是自己造成的。

倘若自己能誠實面對，就會發現頻繁切換往往不是出於必要，而是因為深度思考之類的活動需要耗費更多腦力，相較之下，新奇事物更令人興奮，簡單事物則更具吸引力。

因此，人們會被新郵件的通知音效觸發，轉而察看收件匣；會跟別人聊天，而不是持續解決嚴峻的挑戰。

最好能一開始就避免分心，每個人首先要注意的應該是Outlook的通知音效，請立刻關掉它，更好的辦法是在處理大段工作時關掉Outlook。此外，也可以把手機調到靜音，或者至少把訊息通知調到靜音。

還可以移除視覺誘惑，例如，我朋友常被妻子埋怨，說夫妻倆在一起時他總是心不在焉，因為智慧型手機一直擺在面前引誘他。

後來他終於同意，兩人在外面餐館吃飯時，他不會把手機放在桌上。這一招果然奏效，心不在焉的頻率降低了。

現在就想一想，可以避免哪些害你分心的事？該如何避免？

（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)