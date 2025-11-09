減少爭產糾紛 沈淑宜披律師袍推廣「意定監護契約」

擔任檢察官長達31年的沈淑宜，退休三年後加入「鼎康合署律師事務所」行列，9日舉辦開幕茶會。沈淑宜表示，未來將致力推廣「意定監護契約」，希望讓每個人都能在生命終點前，仍擁有自主選擇與最後尊嚴，同時減少爭產糾紛。

曾任台中、彰化、台南地檢署以及高檢署台中分署檢察官的沈淑宜，過去站在法庭上追求真相、伸張正義；如今身分轉換為律師，她重新定義法律工作的價值，「法律不只是訴訟的武器，更是一種陪伴、傾聽與保護的力量。」

她希望透過推廣「意定監護契約」，讓法律不再只是解決爭端的工具，而是幫助人預先規劃人生、面對未來不確定的依靠。

沈淑宜表示，所謂「意定監護契約」，是指一個成年人在心智健全時，與其信任的受任人簽下契約，約定當日後失去判斷能力、被法院宣告監護時，由該受任人擔任監護人。

沈淑宜解釋，這項制度是法務部主導修法、並於2019年經立法院通過施行，立意在於尊重當事人的意願。「我們在清醒時簽好契約，就像幫未來準備一把鑰匙，只有當我們失去判斷能力時，法院才會開啟這把鑰匙，讓信任的人依法接手照顧與管理。」

她形容這是一份法律上的保險，不干涉日常生活，卻能在關鍵時刻守護尊嚴與家庭的安心。

她指出，一般大眾都知道要立遺囑，卻鮮少理解「意定監護契約」的價值。遺囑關乎「身後財產的安排」，而意定監護契約則是生前自主與照護的選擇，「這是幫助每個人減少被病魔折磨的痛苦，讓生命可以有尊嚴地走到最後。」她語氣柔和卻堅定。

談起這樣的轉變，沈淑宜說，是時間讓她看見法律的另一面。在辦案的歲月裡，見過太多家庭因病痛與遺產糾紛而支離破碎，「擔任檢察官時，我曾經看到因為子女爭產，讓過世的父母還須被解剖，最後都確認沒有他殺嫌疑；也曾看到90歲的公公，因抽痰被五花大綁，永遠也無法忘記他要被送進開刀房時的恐懼與無助的眼神！」

沈淑宜強調，希望以律師身分重新定義法律工作的價值，從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到高齡與財產安全規劃，守護每一位委託人的身心、尊嚴與財產安全。因為法律不只是法庭上的攻防，更是生命最後旅程的陪伴，是對家人最深的愛。

沈淑宜表示，未來也將與千禧龍基金會、南投愛之福等長照中心合作，並籌設「樂活意定協會」推廣相關課程，希望讓民眾可以縮短疾病的痛苦期，有尊嚴的活到最後一刻，同時避免家人為了爭奪監護權而引發爭產糾紛，以及預防不肖人士或不適合的親屬挪用財產，確保財產安全。