34歲裸辭退休！金融男年領200萬的秘密 最推10個被動收入來源

摘要 許多被動收入，通常初期得先投入大量心力，後面才能真正「躺著賺」。相比實體產品，數位產品幾乎沒有庫存、物流成本，雖然仍需更新與維護內容，但只要你事先投入心力與時間製作，往後多年都可以重複販售。

薩姆·多根（Sam Dogen）在美國投資銀行工作了近13年，2012年，多根在正值事業高峰時突然裸辭退休，朋友覺得他瘋了，因為那一年多根才34歲，竟然有勇氣放棄金融業的高薪。

但他們不知道的是，過去十年，多根利用下班時間，早就默默為自己打造好幾條被動現金流，34歲就提離職的他，當時被動年收入已達8萬美元（約合新台幣245萬元），讓他夠本退休，「不用繼續用時間換金錢」。

財富自由後，多根的生活徹底不一樣了：他開始經營個人理財部落格、在家陪小孩長大、定期飛往夏威夷陪伴家人，還能投入一些他以前連想都不敢想的高風險創投。他表示，這些被動收入，不僅幫他買回時間，也幫他買到人生自由。

但他也坦白講，許多被動收入，一開始根本不「被動」。要建立穩定的收入來源，需要時間、耐心還有策略性的經營。他提到：「通常初期得先投入大量心力，後面才能真正『躺著賺』。」

以下是他這十多年來覺得最有效的10種被動收入方式，也許能幫你打造屬於自己的財富自由人生。

1.配息型股票

適合對象：長線、投資方式較被動的人

投資於持續派發股息的公司，是一條比較簡單、穩定的被動收入路徑。不過，要靠這種方式「用錢滾錢」仍需一定的資本額。多根表示，以美國標普500指數為例，由於科技股裡大多數公司會將資金用於成長而非配息，因此目前標普500指數的股息回報率不到1.3%，若想每年從中獲得1萬美元收入，理論上可能需要在股市投入超過70 萬美元。

這些投資帶來的「股利收入」，就像另一份薪水，而且不會因為你今天有沒有上班而改變。台灣投資人可以考慮台股的「定期定額」或透過美股複委託券商，布局ETF，例如：台灣50、VOO、SPY等。

2.國債與公司債

適合對象：偏好資產保值、追求穩定收入的投資人

在利率仍高的環境下，把部分資金放入年息4~5%的美國公債或高評價的公司債，反而能穩定補足生活所需。多根表示，每投入1萬美元（約合新台幣30萬元），每年可能收入約400至500美元

在台灣，雖然整體債券市場殖利率可能低於美國，但政府公債與優質債券仍具有「保本傾向」與「風險較低」的特性。同時，若選擇美元債、境外債務，還需考慮匯率、利率及信用風險。

3.出租不動產

適合對象：想用實體資產打造長線財富的人

多根指出，出租房產是一條經典的財富累積路：投入一次，就可以長期收租，再加上房價有機會上漲。但它也不是純「被動」收入，因為這門投資也有無形的代價——你得學會當房東、面對空屋閒置的維修問題、租客風險與地區法規。

在台灣，投資人可以從小坪數、生活機能好的中古電梯大樓下手，搭配精準的租金估算工具（如591租屋、樂屋網等）降低風險。

4.不動產平台／共享出資

適合對象：想參與不動產，但不願當房東或管理物件的人

若你想投入不動產，但不想自己當房東或處理細節，就可以考慮類似平台出資模式（如國外的 Fundrise）——小額投入、多案分散、不用每天管理房客。這類模式的目標報酬率通常落在7%至12%。

雖然台灣目前類似Fundrise的平台較少、法規尚未完全成熟，但仍可關注「不動產股權平台」、「不動產基金」等替代選擇。事前需留意平台安全性、報酬模式、流動性限制。

5.不動產投資信託

適合對象：想用股票化方式進入不動產市場、追求流動性者

不動產投資信託（REITs）是將不動產證券化的商品，專門擁有及管理不動產，讓小額投資人能以較低門檻參與不動產市場。多根分享，大多數REITs需配發至少90%的營運收益給股東。換句話說，比起直接買房當房東更「被動」。

但需注意：REITs的波動性往往高於一般股票，尤其在景氣衰退或利率上升時更容易受到衝擊。在台灣，上市的REITs有像是富邦一號、國泰一號等，主要投資於商辦、商場、飯店等不動產，並透過租金收入配發股利給投資人。

6.定存或高收益儲蓄帳戶

適合對象：短期目標、緊急備用金的資金池

很多人覺得定存太無聊、太保守。但這種方式最「安全」，但報酬也最保守。在美國，某些定存的年利率約4%。雖然台灣目前利率可能較低，但可以留意銀行的外幣定存、「儲蓄型保單」（但須留意流動性與解約條款）、或高利率活存帳戶，就當作是存「緊急預備金」或「3到6個月生活緩衝費」，也不失為一個被動收入來源。

7.數位內容產品

適合對象：具備專業技能、創作或設計能力的人

多根離職後，開始把自己在理財投資經驗，撰寫成文章，並刊登在自己架的網站「金融武士」（Financial Samurai），他表示，這類收入模式的魅力在於「只要一次做好，接下來就可以重複銷售」。

如果你有任何一項專業技能——不管是剪輯、英文教學、料理、塔羅、心理學——都能用這方式變現，你可以寫電子書、開線上課程、製作樣板或編軟體程式，也甚至可以在Hahow、Yotta、Pressplay等這些台灣平台開課程，課程只要製作一次，就能無限上架販售，每月都會收到平台的自動分潤。

相比實體產品，數位產品幾乎沒有庫存、物流成本，雖然仍需更新與維護內容，但只要你事先投入心力與時間製作，往後多年都可以重複販售。

8.硬資金借貸

適合對象：手頭資金充裕、能承受信用風險的人

錢放銀行定存，利息頂多4%左右。多根提到，其實還有另一種選擇：直接借錢給個人或小企業，放貸的利率可能衝到7%以上，這在美國叫做「硬資金借貸」（Hard-money lending）。

不過這招風險也不小：借款人可能跑路、抵押品可能貶值、甚至朋友翻臉都有可能。想賺更高的利息，就得有心理準備承擔相應的風險。

9.權利金／版稅收入

適合對象：創作者、藝術家、設計師、內容提供者

除了經營理財網站，多根也出版了一本個人理財電子書，叫做《買這個，別買那個》（Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Freedom），並上架於Amazon Kindle商店。初期只賣出零星幾本，但隨著部落格流量越來越高，電子書的版稅也跟著穩定進帳。

他建議，不管是設計作品、照片素材、軟體程式、部落格文章還是書籍，只要能授權或販售，就有機會持續收版稅。這種模式的好處是：你的創作可以變成「長期資產」，一次製作，多次收益。

10.延遲型被動收入

適合對象：已經有穩定收入、具備耐心與長期思維的人

延遲型被動收入（Delayed passive income），也被稱為「成長型投資」。這類模式是將資金投入成長型公司（公開或非公開），不求當下現金流，而是賭它未來大漲。就像在種果樹：不能馬上採收，但幾年後可能豐收。最經典的例子就是蘋果公司（Apple）曾經好多年都不配息，但長期持有的股東最後都賺翻了。

從「第一筆被動收入」開始

被動收入不是「躺著就賺錢」的神話，而是靠「你今天的策略性投入、換來明天的自由選擇」。希望你打造出自己的財務安全網，提早退休，並拿回「什麼時候花錢、怎麼花錢」的主導權。

資料來源：CNBC、Financial Samurai

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文退休還能年領200萬的秘密：百萬富翁最推的10個被動收入來源》