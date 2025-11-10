多工處理會降低腦力+低效率 史丹佛大學：容易被不重要訊息干擾
事實上，商業研究公司BaseX的分析師喬納森．史培拉（Jonathan B. Spira）特別提出多工處理營造出的忙碌假象，其傷害有多麼嚴重。
由於多工處理導致低效率和低效益，僅僅是美國本土的知識工作者每年浪費的時間就多達280億小時。
不妨把一整天活動分成幾大段，而且任務愈複雜，需要的持續時段愈長。當然，人生是一齣不時上演突發事件的戲，導演會拍拍你的肩膀，分散你的注意力，但你仍應設立目標，最大限度地利用專注時間。
如果你讀到這裡時心想：「好吧，我大概明白了，但多年來，我一直處於多工模式……是這方面的專家。」
那麼，我希望你再想一想，腦力有幾個方面並不是有做就好，多工處理正是其中之一。
史丹佛大學的研究人員將人分為兩類，一類是典型的媒體多工重度使用者，另一類是較少多工處理的人。他們原本預估經常多工處理的人這方面能力會更強，卻意外發現情況恰恰相反。
這些人在多工處理能力測試中表現不佳，原因在於，連續多工處理者分辨好壞的能力較差，很容易被不相關、不重要的訊息干擾。你愈常多工處理，就愈容易分心，思考力也就愈低下。
所以，如果你想繼續就繼續吧，但不要說我沒有警告過你，我一再強調，多工處理會降低腦力和各方面表現。
（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)
