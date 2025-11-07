范姜粿粿婚變...算帳才要開始！律師：購屋憑證、房貸撥款...金流將成關鍵

夫妻財產分配：登記在誰名下 真的就屬於誰嗎？

婚姻關係走到盡頭，除了情感的創傷，財產處理往往才是最殘酷且關鍵的戰場。近期范姜與粿粿的婚變風波，再度將「夫妻剩餘財產分配」這個議題推向輿論焦點。

在法定財產制下的核心概念：婚姻存續期間，夫妻財產各自保有、管理；離婚時則能主張剩餘財產差額分配請求權。

法律核心：不單看產權登記 應核算財產增減

夫妻財產分配的核心，在於比較婚姻存續期間雙方財產的增減。

法院在進行分配時，列舉婚姻終止時點的全部資產與債務，並排除因繼承或其他無償取得的財產、慰撫金以及婚前財產，再就兩人財產差額進行分配。法院將依公平原則，根據雙方貢獻度等因素調整比例。

實務決勝點：金流連貫性與時間序列

法院最重視的證據類型，是能還原財產金流的時間序列與流向，例如：婚前存摺與匯款紀錄、購屋付款憑證、房貸撥款與扣款帳戶明細、轉帳至共同帳戶的紀錄，以及雙方的書面約定或通訊紀錄。

換句話說，若非登記名下的一方，能以連貫且合法的金流證據，證明其對資產有實際出資或債務上的承擔，那麼單純的登記名義將無法成為保障財產的唯一依據。

兩岸律師楊軒廷提醒：掌握證據才是致勝關鍵

媒體上「登記在誰名下」引發討論，但最終仍再次印證一鐵律：證據才是案件的關鍵。

誰能還原完整的金流脈絡，誰就能在婚變的財產戰場中掌握主動權，而非僅靠輿論聲量。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。