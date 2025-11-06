《「我是有錢人」迷思785》台股頻漲0050提早賣少賺很多錢？ 專家：反手回補並非全無利潤

在前兩期的專欄裡，筆者特意提醒將屆退休的民眾，可能要特別留意「報酬順序風險」的問題。

然而在文章刊出之後，台股非旦沒大跌，反而持續向上走高。就有一位朋友跟筆者埋怨說道：「都是妳，聽了妳的話後，因為很擔心報酬順序風險，我就趕緊把原先買的0050給賣掉了。但賣掉之後，台股卻一直漲吶，害我『虧（少賺）』了很多錢」！

筆者實際查看了一下資料，以專欄刊出的10月23為準，當天盤中最高是27586.85點，到11月3日的最高28494.99點，漲幅就有近3.3%。漲幅雖然不多，但至少沒有大跌。

不過，聽到這位朋友的抱怨，筆者反而被「逗」的哈哈大笑。倒不是筆者欠缺同理心，而是這位朋友的心態，真的反映出絕大多數投資人，在進行投資決策時的「心裡魔障」。

為什麼筆者會說是「心裡魔障」？！因為這裡會有以下幾個理財大眾，在投資規劃上的重要問題：

注意風險承受能力

首先，風險無所不在，但投資人永遠只在意「沒賺到」，而並不會審慎思考「一旦虧損，自己是否能承擔其損失」？當然，筆者的意思，並不是每一位投資人，都會遇到「投資標的追高之後大跌」的相同命運。

但是，這種心態正好反應出，絕大多數的投資人在投資時，通常只在意「報酬率越高越好」，卻完全不考慮「當虧損的風險降臨時，自己有沒有足夠的承受能力」？！

如此的思考，為何非常重要？因為假設投資人並未把可能的虧損風險，置於「大獲利」之前，那麼，當投資逆風出現，且導致大幅虧損時，可能會讓投資人出現「努力畢生的目標無法實現」的窘境。

特別是當投資人已經退休、沒了固定收入，但卻要開始按期支付各項支出帳單之際，不但會嚴重打亂原本好整以暇的退休步調及心情，甚至，還可能「計畫重頭來過」。

長期股價向上 提早賣非壞事

其次，投資人自己所謂的「沒賺到」，若從投資時間的長河裡來看，「追高」也並非一定是「壞事」。也就是說，假設長期股價走勢是往上走的，就算事後承認錯誤、反手回補原先賣掉的投資標的，也不一定是一件「沒有利潤」的事。

再者，不在相對高點「獲利了結」，在市場下次大跌時，手中怎麼可能會有充足的現金得以「低檔揀便宜」？當然，正因為股價低點很難準確掌握，才會有定期定額的投資方式，以分散「看錯進場時點」的風險。但是，特別是當市場行情，是由低往高走時，在相對低點的一次性、單筆投資報酬率，絕對會比成本會逐步墊高的定期定額投資方式要高。

第四，只要這筆暫時獲利了結的錢，不任意亂花掉，再加上這筆高檔獲利了結的資金，一旦放在流動性高，且報酬率相對還可以的標的（例如定存或短期貨幣型基金）上，投資人還是可以享有一定的利息，並不是「啥都沒有」或「賠錢」。

退休人士影響大

第五，時間順序風險因人而異，特別是退休族來說，更是格外重要。對於本該長期、定期定額投資的年輕人說，報酬順序風險也許並不是一定得重視，及確實因應的重大風險；但是，對於即將退休，或是已經退休的人來說，它可就會影響甚大。

原因很簡單，年輕人距離退休年齡尚遠，且還有一筆固定收入，就算市場面臨短期的大幅震盪，都不需要擔心「需要用錢時錢不夠」；但是對於屆臨退休，或是已經退休的人來說，大幅震盪會造成所累積的退休金「明顯不足」。

最後，筆者還想再次強調，在之前文章中的一大重點是：若是值得長期投資的定期定額標的，除非是已經退休，投資人就算是一時性的「逢高獲利了結」，也不能將定期定額「停扣」。其目的，就是讓長期投資「不會間斷」，也才能發恢時間複利的效果。