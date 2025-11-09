快訊

AI防詐凍結帳戶掀「金融誤傷潮」 經濟弱勢者恐被迫借高利貸

行李轉運頻延誤航班大誤點 知名廉航燒掉93億黯然收場…母公司遭惡意併購

聯合新聞網／ 方言文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

1993年，曾是全美第五大、全球第六大的美國大陸航空（Continental Airlines）推出新的平價品牌―大陸廉航（Continental Lite）。他們在盛大的宣傳中開業，目標是與西南航空（Southwest Airlines）等非常成功的低成本對手競爭。

大陸廉航擁有許多優勢，包括了規模龐大且資金雄厚的母公司、某些航班的票價是業內最便宜的、密集班次堪比其他廉航、允許轉機乘客的行李直接掛到下一站，並提供事先劃位服務。

本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》
本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》
這一切聽起來很完美。然而，大陸廉航在兩年內燒了3億美元（約93.9億新台幣），最終黯然收場。

這次大失敗是母公司大陸航空遭到達美航空（Delta Airlines）和西北航空（Northwest Airlines）惡意併購的元兇之一，最後西北航空達成交易，允許大陸航空保留品牌，但所有權力轉移到西北航空董事會。

這家前途無量的新航空公司擁有眾多優勢，為什麼沒有成功？麥克．波特在《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）發表一篇名為〈策略是什麼？〉（What Is Strategy?）的文章，或許可以稱之為該刊物創刊以來最著名的論述。

他將失敗歸咎於缺乏策略性聚焦，面對激烈競爭，大陸航空陷入兩難局面，既要提供全方位服務，又要降低成本。

全方位服務必須仰賴旅行社，但低成本考量無法負擔旅行社的費用，因此公司削減所有航班的代理佣金。

而低成本也導致它無法負擔常客享有的福利，所有會員福利都被迫減少。此外，由於行李轉運問題，航班在吞吐量大的機場經常延誤，而其他廉航根本沒有這項服務，無需擔心這個問題。

結果是惹得代理商惱火，顧客失望，航班頻頻誤點。波特將大陸廉航的做法描述為「雙腳跨坐在策略定位上」。

它之所以失敗，因為對太多事說「好」，由於做不到策略性聚焦，大陸航空付出了高昂的代價。

（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)

相關新聞

行李轉運頻延誤航班大誤點 知名廉航燒掉93億黯然收場…母公司遭惡意併購

他們在盛大的宣傳中開業，目標是與非常成功的低成本對手競爭，這一切聽起來很完美。然而，在兩年內…

新版退休金試算 勞工做1動作可讓金額放大1倍

勞退新制上路超過20年了，目前職場多數勞工都是適用新制，每月由雇主提繳退休金到底有多少？「現在薪水才3萬元，20、30年後，真的有可能存到6、700萬嗎？」「快要退休了，如果薪水從現到退休都沒長進，到了65歲，會有多少退休金？」「退休基金報酬分紅好不好，該不該縮衣節食，參加自提？」一堆疑問難解。

范姜粿粿婚變...算帳才要開始！律師：購屋憑證、房貸撥款...金流將成關鍵

夫妻財產分配：登記在誰名下 真的就屬於誰嗎？ 婚姻關係走到盡頭，除了情感的創傷，財產處理往往才是最殘酷且關鍵的戰場。近期范姜與粿粿的婚變風波，再度將「夫妻剩餘財產分配」這個議題推向輿論焦點。

《「我是有錢人」迷思785》台股頻漲0050提早賣少賺很多錢？ 專家：反手回補並非全無利潤

在前兩期的專欄裡，筆者特意提醒將屆退休的民眾，可能要特別留意「報酬順序風險」的問題…

告別空轉人生…終結低效苦勞的不瞎忙 心理學家：不懂選擇行事曆只會超載

大多數人管理時間的主要失敗點在於，他們的注意力被錯誤的事物驅使。我把事情分為「輸入」和「輸出」兩類…

如何預測銷售數量、退休年金？處理不確定性的3步驟都是A字母開頭

相信專家的話可以預測未來─從醫師到基金經理人、從管理大師到占卜師─都只是自我安慰的心理作用。但是，就像在本書中一再闡述的，我們無法準確預測未來的能力…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。