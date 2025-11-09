快訊

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼「流向9縣市」 食藥署：估15萬顆受影響

多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

聯合新聞網／ 方言文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

保持注意力的訣竅

當我坐在書桌前，整個世界彷彿就在腳下，自己能即時接觸各種訊息、電視節目和小狗走鋼絲之類的怪異影片，即使是近代最富有的統治者也不曾享有訊息如此發達的生活方式。

人腦的執行系統處於微妙位置，一邊通往健康、高效的精神存在，另一邊則通往在訊息浪潮中迷失自我的無意義人生。

本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》
本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》
問題就在於，人們在進化過程中養成了發現新奇事物的能力。控管注意力除了要能保持深度專注，還要在單一任務上保持長時間的注意力。

減少切換

多工處理可以是同時執行兩項任務，但最常見的是在任務之間快速切換，這時大腦需要一點時間來重新定位，找出新任務的規則。這種重新定位耗費的時間，就是所謂的「切換成本」（switch cost）。

本書開頭曾提到大衛．邁耶教授的研究，他發現雖然單次切換注意力的成本很低，但多次下來累積的成本卻很高。他認為，在不同任務之間來回切換的多工處理，將導致完成任務所需的總時長增加四成。

大段分割

這個簡單的道理告訴人們：若能延長專注於任務的時間，就能獲得更大的成就。切換的次數愈多，大腦的運作就愈吃力，思考速度也會愈慢。

我把這種策略稱為「大段分割」，也就是按照任務或活動把時間分割成幾大段，而不是每次進行一小部分。

哈佛商學院企業管理學福特講座（Edsel Bryant Ford）教授泰瑞莎．艾默伯（Teresa Amabile）研究9,000位創意產業工作人員，發現他們一天中大部分時間如果只做一個專案，往往會有更大的突破。

多巴胺的錯覺

這聽起來可能很理所當然，但實際感受恰恰相反。每次切換工作時，大腦會釋出少量多巴胺，幫助人們覺得自己有能力、效率好及效益佳。

人們在撰寫報告、接電話和閱讀電子郵件之間愈頻繁切換，把任務一項又一項地處理掉，就會愈「覺得」自己有效率。

人處理需求的速度愈來愈快，多巴胺也會跟著節節升高。人往往將多工處理帶來的快感，誤認為真正的高效，所以我們必須學會辨別二者。這種快感讓人對效益產生長期錯覺，以致欺騙自己，誤將迅速處理不相關任務的能力視為良好的工作表現。

（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)

編輯推薦

相關新聞

34歲裸辭退休！金融男年領200萬的秘密 最推10個被動收入來源

薩姆·多根（Sam Dogen）在美國投資銀行工作了近13年，2012年，多根在正值事業高峰時突然裸辭退休，朋友覺得他瘋了，因為那一年多根才34歲，竟然有勇氣放棄金融業的高薪。

多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

當我坐在書桌前，整個世界彷彿就在腳下，自己能即時接觸各種訊息、電視節目和小狗走鋼絲之類的怪異影片，即使是近代最富有的…

延長營業時間、提供免費托兒服務 IKEA宜家家居拚服務鎖定這類客群

當對手只顧在傢俱品質或價格上競爭，宜家卻懂得將精力放在不同層面。用策略術語來說，它採取了不同的策略立場…

行李轉運頻延誤航班大誤點 知名廉航燒掉93億黯然收場…母公司遭惡意併購

他們在盛大的宣傳中開業，目標是與非常成功的低成本對手競爭，這一切聽起來很完美。然而，在兩年內…

范姜粿粿婚變...算帳才要開始！律師：購屋憑證、房貸撥款...金流將成關鍵

夫妻財產分配：登記在誰名下 真的就屬於誰嗎？ 婚姻關係走到盡頭，除了情感的創傷，財產處理往往才是最殘酷且關鍵的戰場。近期范姜與粿粿的婚變風波，再度將「夫妻剩餘財產分配」這個議題推向輿論焦點。

《「我是有錢人」迷思785》台股頻漲0050提早賣少賺很多錢？ 專家：反手回補並非全無利潤

在前兩期的專欄裡，筆者特意提醒將屆退休的民眾，可能要特別留意「報酬順序風險」的問題…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。