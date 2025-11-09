多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

保持注意力的訣竅

當我坐在書桌前，整個世界彷彿就在腳下，自己能即時接觸各種訊息、電視節目和小狗走鋼絲之類的怪異影片，即使是近代最富有的統治者也不曾享有訊息如此發達的生活方式。

人腦的執行系統處於微妙位置，一邊通往健康、高效的精神存在，另一邊則通往在訊息浪潮中迷失自我的無意義人生。

問題就在於，人們在進化過程中養成了發現新奇事物的能力。控管注意力除了要能保持深度專注，還要在單一任務上保持長時間的注意力。

減少切換

多工處理可以是同時執行兩項任務，但最常見的是在任務之間快速切換，這時大腦需要一點時間來重新定位，找出新任務的規則。這種重新定位耗費的時間，就是所謂的「切換成本」（switch cost）。

本書開頭曾提到大衛．邁耶教授的研究，他發現雖然單次切換注意力的成本很低，但多次下來累積的成本卻很高。他認為，在不同任務之間來回切換的多工處理，將導致完成任務所需的總時長增加四成。

大段分割

這個簡單的道理告訴人們：若能延長專注於任務的時間，就能獲得更大的成就。切換的次數愈多，大腦的運作就愈吃力，思考速度也會愈慢。

我把這種策略稱為「大段分割」，也就是按照任務或活動把時間分割成幾大段，而不是每次進行一小部分。

哈佛商學院企業管理學福特講座（Edsel Bryant Ford）教授泰瑞莎．艾默伯（Teresa Amabile）研究9,000位創意產業工作人員，發現他們一天中大部分時間如果只做一個專案，往往會有更大的突破。

多巴胺的錯覺

這聽起來可能很理所當然，但實際感受恰恰相反。每次切換工作時，大腦會釋出少量多巴胺，幫助人們覺得自己有能力、效率好及效益佳。

人們在撰寫報告、接電話和閱讀電子郵件之間愈頻繁切換，把任務一項又一項地處理掉，就會愈「覺得」自己有效率。

人處理需求的速度愈來愈快，多巴胺也會跟著節節升高。人往往將多工處理帶來的快感，誤認為真正的高效，所以我們必須學會辨別二者。這種快感讓人對效益產生長期錯覺，以致欺騙自己，誤將迅速處理不相關任務的能力視為良好的工作表現。

（本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》作者：托尼．克拉比 譯者：蔡心語)