告別空轉人生…終結低效苦勞的不瞎忙 心理學家：不懂選擇行事曆只會超載

大多數人管理時間的主要失敗點在於，他們的注意力被錯誤的事物驅使。我把事情分為「輸入」和「輸出」兩類，用來描述以任務、訊息和期望的形式出現在你面前的東西，我會使用「輸入」來形容，包括電子郵件、會議邀約和委託任務。

另一方面，「輸出」是指你實際進行的事。許多人都發現，輸出是由輸入驅動。不妨想一想，你每天的工作有多少是由輸入驅動？回覆電子郵件是因為有人發過來，參加會議是因為有人邀請，加入某個專案是因為有人要求。我一次又一次聽到客戶從外部角度描述他們的行動（或忙碌）的原因。他們的輸出主要是為了嘗試解決所有輸入。這是錯誤的做法，原因有三：

一、人完全無法控制那些迎面而來的要求，為什麼要覺得自己非得被它們限制不可？ 二、輸入會持續增加，但你的辦事能力不會。就像衝浪客一樣，海面上有多少大浪並非要擔憂的事，只要考慮自己想站上哪一個浪就行了； 三、輸入是隨機的，沒有優先順序，與你希望實現的目標幾乎或完全沒有任何關連，因此無法有效指引你應該專注在哪一個目標。

本文出自《終結低效苦勞的不瞎忙》 精通貴在自己能主動選擇要做的事，也就是輸出，而非一直被動接受輸入。當你踏進辦公室時，有多少次帶著滿腦子的主意和良好意圖，盼望將它們融入工作中，進而帶來真正的改變？又有多少次，僅僅因為打開電子郵件這個簡單的動作，就讓你的注意力被分散，意圖也被消磨到只剩順從？收件匣裡的東西正在為你排定行程，並非因為它們屬於應該專心投入的正確事項，而是因為它們在你的收件匣中。

毫無疑問，我們不該忽視所有外部因素驅動的需求；我只是建議要取得平衡，活動的出發點和主要驅動力應該來自內部，所以不妨自問：「我想要實現什麼目標？」

前述曾提到，我們不該因為無法面面俱到而受到責備。但是， 如果放任輸出受外部因素驅動，就應該責備自己。當結束一天工作，重要的事沒做時，感到內疚是對的。對於堅持並主動關注自己想要實現的目標（輸出），應該覺得責無旁貸。

至於輸入，它是這個世界向我們拋來的無盡要求和訊息，應該在自己安排的特定時間裡再去回應即可。但是，若你想獲得精通所帶來的駕馭感，就要記住這一點：「行程由你來排定，不是由他人。」

弄假成真，行動久了就會相信

大多數人都認為，改變行為的最佳方式是先學習新知識來改變信念和意圖，接著才能著手改變行為。然而，很多情況恰恰相反，改變信念的最好方法，其實是先改變行為。

若發現自己常常被太多活動、時間和注意力「輸入」，而不是由「輸出」掌控，那麼能採取什麼方法來應對？無論我的論證多麼令人信服，都不太可能動搖你那些根深蒂固、經年累月形成並持續強化的信念或恐懼。

社會心理學有個概念叫做「認知失調」（cognitive dissonance），它可以助人解決這個問題。人總是渴望行為與信念能保持一致，如果長期不能如願，認知失調就會促使人們改變信念，使它與行為達到一致，從而確保這些行為能夠長期持續。

想像一下，你打算買車，必須在福特（Ford）的F系列（F-Series）和雪佛蘭（Chevrolet）的索羅德（Silverado）之間做出選擇。你仔細權衡二者的優缺點，最後依然認為這兩品牌的輕型貨車都適合你。

儘管你沒有明確偏好，但還是選擇其中一款。接下來幾個月裡，你每天都會開新買的索羅德，這種行為告訴大腦，自己必須對雪佛蘭有強烈偏好，於是大腦做出反應，過不了多久，就會發現很難想像自己曾經考慮過福特！

基於此邏輯，若想要持續改變行為，或許不該從改變信念著手，反而應該從改變行為開始！我們乾脆開始「假裝」已經擁有渴望的信念。如果「假裝」日常活動不應該由輸入來驅動，你會怎麼做？

如果接受「自己不可能面面俱到，面面俱到對事業和幸福只會造成反效果」的觀點，自己又會做出哪些不同的選擇？當我對客戶提出這些問題，往往得到常見（也是顯而易見）的回答，例如：

• 我會每天只看電子郵件兩次； • 為了避免分心，我每週會在家工作一次； • 我會減少參加會議的次數。

而你呢？你的回答是什麼？

重要的不是自己的想法多有獨創性，而是確立自己的行為足夠簡單明並且要能反覆進行。這件事的重要性可能不會馬上顯現，但透過這樣的投入，你正在慢慢重新訓練優先排序系統，讓它不再被輸入掌控。

