32歲期貨員年賺1600萬、玩遊戲再賺1.6億紅利 退休住城堡擁葡萄園

雨果是一名三十二歲的交易員，他在倫敦金融城中心的一家著名投資銀行裡工作。他已經在這家銀行工作了七年，最近五年是擔任期貨的交易員。

這是一份非常辛苦的工作，但是報酬也相當優渥。實際的收入大部分是視績效而定。去年雨果連同紅利就賺進40萬英鎊（約1,600萬新台幣）以上的收入，比他任何一位劍橋大學的同學都賺得多。

今天，在交易大廳有個有趣的娛樂活動（這在投資銀行裡是很罕見的）。有幾名來自商學院的研究人員，要借用雨果非常短暫的寶貴時間（畢竟他還等著要去賺錢）。他們先問雨果幾個和個人資料有關的基本問題，然後請他進行一項看起來非常老派的電玩遊戲。

這個遊戲涉及一個會隨著時間上下浮動的指數，有點像是他每天在電腦螢幕上看到的市場資訊。這個指數每半秒鐘會從0開始增減跳動一次，在為時50秒的時間裡，每半秒會增加或減少。他們告訴雨果，這個遊戲的目標就是要贏得點數，他的點數就是50秒後最後出現的指數數值。

研究人員還告訴雨果，指數的變動有一部分是隨機產生的，但是使用鍵盤上的三個按鍵，對於指數的最終結果或許會有一些影響。如果他想要的話，

也可以使用這些按鍵。

雨果按照他們的要求總共玩了四次遊戲，並且試著使用這些按鍵。頭兩回的結果很好，第三回得到負分，最後一回幾乎沒有分數。在每回結束的時候，研究人員都要求他以1到100之間的分數進行自我評估，評估他在使用按鍵對於增加指數的成功影響。

雨果知道研究人員也有邀請他的同事加入這場遊戲。那是驅策他認真去玩這個遊戲的動機。然而，那些研究人員沒有告訴他們的，是不管怎麼做，那些按鍵其實根本沒有任何作用。研究人員只是狡猾地說，按鍵「或許」可以影響指數的結果。事實上，指數向上或向下移動，都是隨機的。

上面這個故事是真實發生在2003年的一項研究，共有四家投資銀行的一百零七名交易員參與這項實驗。就我們看來，有兩個非常有趣的結果。首先，這個遊戲是用來檢測交易員是否容易受到控制錯覺的影響。

交易員覺得按鍵有用的程度愈高，就表示他們具有控制錯覺的程度愈高。其次，研究人員可以藉此將個別控制錯覺的分數和交易員的背景連結，尤其是他們的績效所得。

整體而言，研究發現績效所得愈高的交易員，愈不容易受到控制錯覺的影響！控制錯覺程度最高五人的平均薪資，和控制錯覺程度最低五人的平均薪資，大約相差23萬英鎊（約936萬新台幣）。

幾個月後，當雨果讀到商學院寄給銀行的研究成果時，他對自己的控制錯覺分數感到相當失望，正好介於最高和最低之間，就像他的薪水一樣。

但是，由於他的好勝心，他的確從這次經驗中學到一些事。他調整自己看待風險的態度，並且降低了他與生俱來的過度自信，結果真的奏效了。

在接下來的四年裡，他總共賺進400萬英鎊（約新台幣1.66億）的紅利。他將他原有的專業知識和新的務實主義運用在期貨投資上，不僅讓自己的收入翻倍，生活方式也產生很大的變化。

當他在劍橋的老同學問他究竟是怎麼辦到的（現在大家都很羨慕他），他坦承這一切都是機運。現在他已經退休，住在法國南部的一座城堡裡，成功地經營一座葡萄園，而且還在學鋼琴。

