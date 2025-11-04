四萬家公司倒閉、超過兩百萬人破產 專家：人類精準預測能力降到零分

為什麼人們不了解他們對於自己的成功其實起不了太大作用的原因之一，是因為媒體的關係（沒錯，又是他們）。你我聽過許多成功人士的故事，但是很少聽到人們夢想破碎的故事。

媒體會確保大家都熟悉維珍集團創辦人暨英國富豪理查．布蘭森爵士（Sir Richard Branson）、「股神」華倫．巴菲特（Warren Buffett）、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods），或是奧斯卡影后妮可．基嫚（Nicole Kidman）等人的成就。但是我們幾乎沒有意識到，這些人是非常特殊的秀異分子。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》 很少聽到有企業家、運動員或演員遭逢失敗的故事，或是其實大部分的企業家、運動員和演員都沒有成功，成功的只是一小撮人。舉例來說，各位知道光是在2006年，在美國就有超過四萬家公司倒閉，另外有超過兩百萬人破產？大部分倒閉的公司或破產的人，都不相信這種事會發生在自己身上。事實上，幾乎所有懷抱理想的企業家，都相信自己一定會成功。

第二個造成人們困惑的來源，是我們從日常經驗得知，有許多物理現象是完全可以預測的。如果將手中的球鬆開，它就會掉到地上。今天太陽下山之後，明天早上仍會照常升起。

潮起和潮落，也都是按照人們預測的時間發生。所以，我們就會推論，如果這些自然現象都有辦法如此精確地預測，為什麼人們無法預測自己的生活呢？

然而，不幸的是，我們必須理解其實有許多物理世界的自然現象，是完全不可能靠預測的，像是地震、海嘯、龍捲風和洪水等。2004 年南海大海嘯奪走了二十五萬條人命，但是凶手並不是恐怖分子，而是大自然本身。但是當成千上萬的觀光客在預定假期的時候，絕對想像不到他們預定的，其實是一張通往死亡的車票。

當涉及社會經濟現象時，人們做出精準預測的能力幾乎降到零分。誰能預測到曾經是美國第七大企業的安隆公司（Enron），或是曾經一度僅次於AT&T 的美國第二大通訊公司世界通訊（WorldCom），竟然相繼倒閉。

誰又料想得到，1987 年黑色星期一的股市崩盤，一天之內竟然蒸發掉22％的股票價值。還有次級房貸風暴，竟然造成整個世界經濟的嚴重蕭條，導致股市數兆美元的損失；以及根據國際勞工組織的估計，造成全球減少了高達二千萬個工作機會。

現在，讓我們把話說清楚。我們並不是要鼓吹各位放棄在自己的領域追求成功的抱負，就像我們不認為各位應該放棄收聽氣象預報，或是不再到南亞地區度假。我們要說的是，每個人都應該在自己所做的所有事情上，更加努力去了解和評估自己會成功或失敗的機運。

這樣的洞察會減少壞的意外和失望，並有助於為過於常見的失敗做準備。例如，一個不成功的商業冒險的確可以帶來難以估算的寶貴經驗，或者可能成為未來進入一個嶄新行業，或是遇到不同人脈網絡的絕佳機會。然而，如果缺乏一些應變計畫，這些機會可能會在清算人員敲門的時候瞬間煙消雲散。

換言之，第一步就是要接受，人們對於環境其實是缺乏控制的。儘管海嘯、地震和龍捲風等天然災害不常發生，但是一旦發生，就會嚴重襲擊我們。第二步，就是務實地評估成功或失敗的可能性，不要受到控制錯覺或心懷僥倖的影響。

先做到這兩事，然後才有可能採取關鍵的第三步驟─擴大評估未來的不確定性，以考慮到目前無法想像的事件，在未來發生的可能性（請記住，在911事件真實發生以前，沒有人想得到會發生這樣的悲劇）。

在這樣有系統的方法下，人們就可以思緒清晰、務實地來處理風險。這就是本書要談論的重點。如果各位還需要更多理由才能說服自己相信我們的說法，請思索一下，下面這個故事所帶來的啟發。

（本文出自《駕馭機運的長贏思維》作者：史畢羅斯．馬克里達奇, 羅賓．霍格思, 阿尼爾．加巴 譯者：吳鄭重)