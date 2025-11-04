快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

電話龍頭公司被民眾欠繳呆帳42.7億拿用戶沒輒 祭「4大加總加權」反擊

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

美國早期近乎壟斷市場的電話龍頭貝爾電話公司（Bell Telephone Company），在1980年代曾經有電話費欠繳的呆帳問題。

最簡單的解決方式，就是要求電話用戶繳交保證金。但是不幸的是，州政府的法律禁止這麼做。如果貝爾電話公司要要求個人繳交保證金，那麼公司的管理階層就得提出充分的理由。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》
本文出自《駕馭機運的長贏思維》
因此公司進行了一項實驗。該公司隨機選取了八萬個新申請電話的客戶，讓他們不用繳交保證金就可以使用電話。經過一段時間之後，該公司開始追蹤，看這一大群的樣本中，到底是哪些人不繳電話費。

當然，該公司對於每名客戶的資料所知非常有限，但是的確掌握到一些關鍵因素，可以用來判別究竟哪些人會繳電話費，哪些人不會。於是，貝爾電話公司的管理階層發展出一項簡單的決策法則，來預測誰在未來需要繳交保證金。

在他們進行研究的那段期間，貝爾電話公司每年大約有一千二百萬新增的家用電話用戶。他們估計，這項新的決策規則，每年大約可以使呆帳減少1億3,700萬美元（約新台幣42.7億元）。

現在這些變數都經過某種加權的計算，但即使現在，也很少需要超過幾個變數。變數可以透過觀察的人工判斷來確認，就像前面婚姻幸福的例子；也可以透過統計分析的方式來辨別，就像貝爾公司的做法。

在信用決策方面，典型的決策因素包括：住在現在這個地址多久了、這間住所是租的還是買的、從事現職多久了、全家人的所得總額是多少

電話申請人在這幾個項目上會得到不同的分數。例如：在現在這個地址住得愈久，得到的分數就愈高。這些分數會被加總和加權，進而決定個人的信用程度。

我們從這裡學到的是，重複性決策很簡單。先確認對的變數（通常只需要幾個變數就夠了），然後採取一個簡單的決策規則─這就是思明克決策法！雖然它是我們創造出來的詞彙，但卻是具有實用價值的概念。

思明克決策法就是接受錯誤，以減少錯誤。這是控制悖論的終極案例，既然知道不可能預測得十全十美，就別白費力氣了。反而是找出幾個最重要的預測變數，然後坦然接受偶而的判斷失誤，你會發現這樣做會帶來更多正確的決策。

這有點像打棒球或打板球，你不可能期待每一次揮棒都能得分，但是你的策略應該是想辦法提升個人的平均打擊率。

但是，也有許多人拒絕接受這個建議。主要有三個理由。第一，他們不理解為什麼要這麼做的理由。懷疑思明克決策法的人認為，人類有能力考慮比幾個簡單變數更多且更複雜的資訊，同時也有能力處理不尋常的案例。

他們說得沒錯。問題是，他們也低估了人類思考方式的歧異性，並且忽略了人類的推論也常出錯的事實。同一個人在不同時間遇到完全相同的事時，很可能做出截然不同的決定，有可能是疲勞，或是心境不同。我們還必須將認知偏誤納入考慮，例如過度自信或錯誤認知等。

（本文出自《駕馭機運的長贏思維》作者：史畢羅斯．馬克里達奇, 羅賓．霍格思, 阿尼爾．加巴 譯者：吳鄭重)

編輯推薦

相關新聞

電話龍頭公司被民眾欠繳呆帳42.7億拿用戶沒輒 祭「4大加總加權」反擊

但是不幸的是，法律禁止這麼做。如果電話公司要要求個人繳交保證金，那麼公司的管理階層就得提出充分的理由...

預測年輕夫妻幸福否？ 心理學家教簡單法則：性行為次數減去吵架次數

一對年輕夫妻。他今年三十歲，在當地一家醫院裡工作；她今年二十八歲，剛完成分子生物學的博士學位…

名校剛畢業錄取頂尖全球管理顧問公司、女友卻慫恿齊出國遊歷半年 他陷兩難

面對所有的應徵者，頂尖全球管理顧問公司所面臨的是重複性的決策。的確，這個問題的結構和其他許多決策…

駕馭機運的長贏思維 從健康、投資到事業 讓每一個風險變好運的決策指南

有些建議的結果可能是好的，有些建議的結果可能不那麼理想，但是如果各位聽從我們的建議…

「月領3萬退休金」活得比有錢人幸福 奶奶生活哲學點醒所有人

我們總想著擁有新房子、奢華生活就會更快樂，但其實真正渴望的是「滿足感」。暢銷書《花錢的藝術》作者哈蒙德（Morgan Housel）研究6位億萬...

金錢交易可靠「記憶」達成 經濟學家29年前已預見比特幣去中心化本質

如果一小時的勞動具有一致的價值—一小時的保母工作和一小時的釀酒工作一樣有價值—那麼理論上，金錢就不是必需的…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。