名校剛畢業錄取頂尖全球管理顧問公司、女友卻慫恿齊出國遊歷半年 他陷兩難

第一件重要的事，就是必須先區分出哪些決定是獨特性的，哪些又是重複性的？讓我們先來看一個例子。

頂尖全球管理顧問公司每年都會為大學應屆畢業生舉辦一場非常成功的招募活動。但是每年有愈來愈多優秀的年輕人投遞履歷，且遠遠超出他們所需要的人力。所以這家管理顧問公司究竟要怎麼決定，該錄取哪些人呢？

本文出自《駕馭機運的長贏思維》 面對所有的應徵者，頂尖全球管理顧問公司所面臨的是重複性的決策。

的確，這個問題的結構和其他許多決策的脈絡相同─例如醫師要決定是否該讓患者住院、銀行要決定是否貸款給客戶、超市經理的訂貨決定、大學的申請入學許可等。在相對環境條件沒有改變的情況下，一再重複同樣的決定。

現在讓我們從另一個不同的觀點，來看該公司的人才招募決定。艾力克斯是一名二十一歲的大學生，他馬上就要從一所聲譽卓著的知名大學畢業，而且他剛剛收到頂尖全球管理顧問公司的錄取通知。

但是他同時也收到佩恩公司的錄取通知，而且他上週與麥菲奇公司的最終面試相談甚歡。

讓事情變得更複雜的是，艾力克斯又收到了一所常春藤大學新聞研究所的入學許可，而他美麗的女友也慫恿他先放下工作和學習，和她一起到歐洲和亞洲遊歷半年。

對於許多人而言，艾力克斯實在完美，但是這位才智出眾的好學生正面臨一項不可能的任務─他必須做出一個一次性、但是有可能改變他一生命運的重大決定。所有這些選擇都好得像是真的，但是這對他而言，並沒有任何幫助。

在幫助亞力克斯考慮這個涉及一次性決定的問題前，讓我們先處理頂尖全球管理顧問公司招募所面臨的簡單問題。是的，這個問題一點都不複雜。

重複性的決定，適合我們的思明克決策法：也就是使用簡單的模型或遵照明確的決策規則所做的簡易決定。

接下來將用三個例子，來說明它究竟是如何運用。

