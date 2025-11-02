快訊

「月領3萬退休金」活得比有錢人幸福 奶奶生活哲學點醒所有人

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
退休金示意圖。圖／AI生成
退休金示意圖。圖／AI生成

摘要

暢銷作家哈蒙德見過6位億萬富翁，都不如他月領3萬退休金的祖母快樂。關鍵是「滿足感公式」：擁有的÷想要的。管理欲望比追逐財富更實際。

我們總想著擁有新房子、奢華生活就會更快樂，但其實真正渴望的是「滿足感」。暢銷書《花錢的藝術》作者哈蒙德（Morgan Housel）研究6位億萬富翁後，發現一個驚人真相：沒有一人比他月領3萬元台幣退休金的祖母更快樂。

祖母的生活極其簡單：在小花園裡種花、到圖書館借書閱讀。但她是哈蒙德見過最快樂的人之一。秘密在哪？「她擁有的很少，但想要的更少。」

這呼應了哈佛教授布魯克斯（Arthur Brooks）提出的「滿足感公式」。多數人以為滿足感等於不斷增加擁有的，但真正的公式其實是：

滿足感 = 你所擁有的 ÷ 你想要的

無論成就多大、賺多少錢，滿足感總是轉瞬即逝， 因為成就帶來的興奮最多持續一個月，然後我們就伸手抓下一個目標。所以，換句話說，管理欲望（降低分母）比追逐財富（增加分子）更容易掌控——因為擁有越多，往往想要的也跟著增加，讓滿足感依然原地踏步。

活得比富人更富足的五個關鍵心法：

1. 欣賞平凡之美

法國作家普魯斯特建議一位沉迷富人生活的年輕人，去欣賞畫家夏丹的作品——他畫的都是日常場景：食物、動物、自然。重點是珍惜眼前所有，而非執著於得不到的夢想生活。

2. 最快樂的人不是最富有的，而是最知足的

有些快樂的人過著物質豐富的生活，但富足的關鍵不在於生活方式，而在於心態。哈蒙德觀察：「我認識最快樂的人，都是最知足的。不一定是最富有、最健康或最成功的，而是能說出『我對擁有的感到滿意』的人。」

3. 渴望得不到的東西，只會突顯你現在不快樂

哈蒙德提出「慾望階層」：不想要也沒有的東西，你不會去想；想要且擁有的，可能感覺還好；想要但沒有的，會讓你有動力；但想要卻得不到的東西，會讓你發瘋。

「越早能環顧四周說『這樣就夠了』，就越早意識到自己一直都很富有。」

4. 低期望值創造「心理財富」

為什麼億萬富翁不如一位退休奶奶快樂？「她的低期望給了她滿足感，這成為巨大的心理財富來源——而這是世界上一些最富有的人所缺乏的。」

心理財富來自適當的期望值，這是金錢買不到的。

5. 快樂公式：現實－期望值

哈蒙德總結：「人生所有的快樂，就是期望與現實之間的差距。」

擁有一切卻想要更多的人，感覺比擁有很少但別無所求的人更貧窮。重點不在於你擁有多少，而在於你是否滿足。「你可以擁有豪宅、名車、享受奢華假期——並對這一切感到滿足。這可以是很棒的人生。」

關鍵在於認識到：幸福是「沒有任何東西缺失」的狀態——無論你過著什麼樣的生活。

資料來源：CNBC、The Atlantic

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文月領3萬退休金的奶奶，活得比有錢人還幸福！她的生活哲學點醒所有人

