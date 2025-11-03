駕馭機運的長贏思維 從健康、投資到事業 讓每一個風險變好運的決策指南

我的方式是在紙的中間畫一條線，將紙分為兩欄；一欄寫上「贊成」，一欄寫上「反對」。 然後，經過三到四天的考慮之後，我會在不同標題下寫上不同動機的簡短要點，這些在不同時刻浮現的想法，或支持或反對這項決定。─班傑明．富蘭克林

在本章中，我們已經無法再拖延或規避這個無可避免的問題了，我們要直接討論如何在不確定的世界中做決策。現在，就讓我們直話直說。

然而，我們可以承諾的是，能夠提升各位決策「打擊率」的一些建議。有些建議的結果可能是好的，有些建議的結果可能不那麼理想，但是如果各位聽從我們的建議，那麼你所做的大部分決定，都會比以前更好。

然而，我們可以承諾的是，能夠提升各位決策「打擊率」的一些建議。有些建議的結果可能是好的，有些建議的結果可能不那麼理想，但是如果各位聽從我們的建議，那麼你所做的大部分決定，都會比以前更好。

本章的內容讀來會有點像是提升高爾夫球或網球技巧的書籍。

藉由幫助各位有系統和一致性地面對你所面臨的困境，就像高爾夫球的推桿或網球的發球那樣，我們會讓你做好準備。不過也請記住，實際的執行及後續的行動就完全要靠你自己了。

沒有人有辦法為所有的決定開出全部適用的成功處方。我們能做的，就是提供一張決策途徑的地圖，地圖上區分出兩種類型的決策，以及四種決策方式。

這兩種決策類型分別是重複性決策，它會形成非常類似的判斷過程，以及獨特性決策，也就是一次性的決策。

至於決策方式，事實上在上一章已經見過這四種決策方式的其中兩種：瞬間決定或直覺反應；以及深思熟慮，也就是透過詳細的思考過程來決策，而且其中大部分的思考過程是可以清楚說明的。

第三種決策方式是思明克決策法（sminking），它是根據簡單的模型或決策規則來決策（很抱歉，我們自己創造了一個名詞，但是各位很快就會看到，它有助於讓相關概念變得更加清晰）。

最後一種決策方式，就是借助別人的意見─而且最好是「真正的」專家意見─來幫助自己下決定。

