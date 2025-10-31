想兼職多賺反而虧更多？你可能踩中「開源三陷阱」

真正的開源不是多接工作、也不是刷更多卡，而是學會「讓時間產生價值」。示意圖／Ingimage

常見三大開源陷阱 斜槓青年是其一

近兩年，「開源」、「兼職」、「斜槓」等字眼頻繁出現在生活周遭，彷彿每個人都在琢磨著，如何在本職工作之外賺取更多收入。這初衷本身是好的，但也很容易陷入兼職開源的「陷阱」。為了開源而開源，本末倒置，最後非但沒有賺錢，還錯過了真正自我增值的機會。下面總結了三個常見的開源陷阱，不妨看看自己有沒有中招。

陷阱一：辦信用卡

作為一種銀行服務，信用卡本身沒有好壞之分，關鍵就在於如何使用。不過，對於年輕的朋友，尤其是學生，我不鼓勵他們辦信用卡。原因有三：

第一，信用卡本身建立在「信用」兩字上，什麼是信用？有借必有還。但是大多數年輕人收入不高，很多學生本身沒有穩定收入，很可能會還不出錢，若是用父母給的生活費還信用卡債，更是不合適。

第二，信用卡本身鼓勵消費，對於年輕人或學生而言，不該讓消費主導生活。

第三，信用卡的優惠集中在高端卡上，也就是高資產客戶。年輕人的資產相對較少，只能辦相對低端的信用卡，優惠比較雞肋，非但沒有開源節流，還會花掉大量的錢和時間。

具體的好壞及風險體現在哪呢？首先我們來看看信用卡提供的三種貸款模式。

第一種模式：刷卡消費。刷卡消費，我們都比較熟悉，就是用自己的信用做擔保。購物時先讓銀行幫你付款，等到了約定的還款日，再把錢還給銀行。

由於刷卡消費的時間到還款日最長能達到50天左右，而且在此期間免利息，所以只要能按時還款，銀行是不會收取利息的。這相當於借銀行的錢給自己周轉，這也是信用卡最便利的地方。

第二種模式：分期付款。所謂分期付款，就是跟銀行借的錢不打算一次性還清，而是分批還。例如廣告中常見的零首付買手機，實際上就是把買手機的錢分了3次、6次，甚至更多次還款的方式。但分期消費是要收利息和手續費的。

以某銀行的信用卡為例，如果消費1萬元分3期還，分期手續費率就是1.95%，即手續費為195元；如果分12期還，分期手續費率是7.2%，手續費就是720元。所以，分期消費非常不划算。

第三種模式：預借現金。這種我就更不推薦了。從你插卡取錢開始，銀行就會不斷的收取費用。先收一筆手續費，是2.5%左右，然後每天都要算利息，一般是每天每1萬元收取5元的利息（按：臺灣手續費約在2%至3.5%左右，循環利息約6%至15%不等）。

假設你用信用卡取了1萬元，借了30天。取現手續費250元，30天利息還要150元，一個月下來要還400元。和免利息的刷卡消費比起來，信用卡分期和預借現金，可以算是合法的「高利貸」。所以再三提醒，沒事可千萬別使用它們。

也許有的朋友可能會問：信用卡明明有那麼多紅利回饋，可以免費換電影票，還有五星級住房和飛機票的福利，用這種方式開源，還能提高生活幸福指數，這不是很好嗎？是的，很多信用卡的廣告海報上會寫得非常誘人，像是週三指定餐廳五折等。不過，這些大家熟知的優點都有些弊端的。

第一，很多紅利兌換仔細算下來並不便宜。如某張很紅的銀行白金卡，積分可以換飯店住宿，但是要刷20萬元才能換1晚。如果20萬元存在貨幣基金裡一年，按目前的利率，一年的收益可達8,000元。這個價格也完全能住一晚五星級酒店了，沒必要非得刷卡換。

第二，為了優惠而費盡心思。這本身也有時間成本，如果為了得到禮品而刻意刷卡，為了打折而找餐廳，在某種程度上也是一種精神負擔。

第三，也許你聽過「信用卡+貨幣基金」優惠法。每個月將錢轉進貨幣基金裡，然後設定用裡面的錢在還款日前一天自動還款給信用卡。這個月裡，你就可以用信用卡的額度來消費，讓貨幣基金來賺錢，多賺了免息期將近50天的利息。

這種操作對於職場人士來說或許可行，每月收到的薪水用於短期理財，每月的固定消費（房租、水電等）可以先用信用卡提前刷卡。但短期理財帶來的實際收益也有可能會「合理化」刺激你的消費行為，最後不但沒有省錢，反而花了更多的錢。

而對於學生來說，如果沒有每月固定消費的習慣，反而會更容易忘記還款日，造成拖欠逾期，得不償失。

信用卡卡主有了消費權利，相應的，就有還款義務。如果實在不得不用信用卡，一定要牢記四個字「絕不逾期」。因為信用卡和個人信用是關聯的，每一筆消費都會成為信用紀錄，如果不能按時還錢，會形成信用汙點，輕則以後貸款被拒，重則影響人生計畫！

綜上所述，不建議年輕朋友們使用信用卡，更不建議學生朋友們使用現金借貸等負債性消費的工具。

識別了信用卡陷阱，再來看一看最近很流行的開源方式────「擼羊毛」。

陷阱二：擼羊毛

什麼是擼羊毛？簡單來說，就是利用商家的各種優惠資訊降低支出，以一個優惠價格來購物。

既然可以降低支出，買到實惠價格，為什麼會是陷阱呢？原因很簡單，因為「以優惠價購物」，它的出發點還是在購物消費上。那麼我們就來深入分析，這羊毛是從哪裡來，以及為什麼不建議擼羊毛。

「羊毛」主要有以下四種來源：

第一種是平臺活動。例如，電商的週年慶、雙十一、雙十二等。每到假日或者商家發明的節日，各大平臺都會有各式各樣的優惠活動、花樣吸引你花錢。但很多所謂的「羊毛」都是有條件的，例如消費滿額抵用券等，而這都是以消費為前提，且消費的金額還不低。對於低收入或者沒有固定收入的人來說，不建議進行這種大額消費。

第二種是商店活動或特定品項活動。例如「京東」購物網站，經常有生鮮滿199元減100元的活動，這就是針對京東超市生鮮品類的商品優惠。但這種生活用品或是生鮮的優惠，比較適合家庭主婦這種族群。

第三種是新用戶活動。因為各大電商消費類App獲客成本（買進一位客人，所要預先花費的成本）很高，所以他們也會把這部分優惠，透過推廣直接投放給新註冊用戶。如新客戶註冊，能直接獲得一張99減80元的優惠券，或老客戶邀請新客戶，雙方各得99元減80元券等。

其實網路平臺拉新用戶的優惠活動一直不少，歸根結柢還是為了獲得新客戶，而客戶就是這些平臺的賺錢之本。

第四種是支付優惠。例如京東雙十二節，只要使用Apple Pay結帳就減免12.12元。

說到底，電商的「羊毛」都是一種套路。當你覺得這種滿額減免消費能「賺到」，便正中下懷。正如《輕鬆駕馭意志力》（The Willpower Instinct）一書中提到的「光環效應」，這種優惠相當於給你發了一張放縱許可證，以為自己是理性消費，實際上卻已經失去了自控能力。

一個人的時間和精力有限，資訊爆炸的時代，羊毛的資訊相當多，但值不值得才是你需要考慮的問題。如果一定要「擼羊毛」，建議你列一個需要但不急著購買的清單，偶然遇到好價格就直接下訂。如果自己並不需要，僅僅因為便宜而買入，那多花一分都是浪費。

最後，依然不建議你去擼羊毛，因為你要時刻記住：時間是最值錢的。

陷阱三：斜槓青年

斜槓青年這個詞這幾年特別紅，它用來形容一個人多才多藝，有多重身分。例如水湄物語：創業者／三寶媽／理財達人／豆瓣網紅；又如我認識的一個網路技術總監，不僅寫網頁一流，管理能力也很傑出，之前還在北京三里屯開過飯店、當過廚師，那麼他的斜槓標籤就是程式設計師／技術總監／廚師。

斜槓青年源自於英文Slash，出自《紐約時報》（The New York Times）專欄作家馬爾基．阿爾伯爾（Marci Alboher）撰寫的書籍《雙重職業》（One Person / Multiple Careers），用來形容那些不再滿足於單一職業，而選擇擁有多重職業和多元身分的族群。美國創業大師丹尼爾．迪皮亞扎（Daniel DiPiazza）也在《複業時代來了》（Rich 20 Something）這本書裡提出過「斜槓族」的概念。但是最近兩年我發現，大多數人所追求的「斜槓」，不過是在浪費時間，並不是真正的「斜槓」。

首先，「斜槓青年」的概念不是近期才有。我們上學時，經常看到一些作者介紹，例如，伽利略：畫家／發明家／藝術家；朱自清：作家／學者／詩／散文家／民主戰士等。有一個「斜槓」看起來似乎非常厲害。但成為真正的「斜槓」的前提是，他們在每個領域都很精通，「斜槓」只是自然而然的結果。而今天的很多斜槓青年，更多是在打零工，而不是精耕細作。

例如小董：作家／溝通專家／美食家。乍看這個人非常有能力，簡直是一個跨行業的複合型人才。但事實上，小董就是我們公司的一個實習生。所謂的「作家」，是指她業餘時間在網路上寫寫個人心得日誌；所謂的「溝通專家」，其實是指她平常和同事或者解答用戶的線上疑問；而所謂的「美食家」，就是她偶爾會做一些零食小餅乾。所以，這完全是業餘愛好，或者說是在廉價零售自己的時間。如果你羨慕別人是斜槓青年，最好先做個判斷：這個斜槓，到底專精到什麼程度？

很多年輕人追求斜槓，是在盲目求多，同時逃避專業評價，在每一個領域都不精通。或許你聽說過，長得好看的沒我聰明，聰明的沒我好看。聽起來似乎很厲害，但事實上，是他們在哪個領域都不精通，只能用斜槓來美化自己。

如果你想追求斜槓，讓自己更有能力，掌握更多的手藝和技能以便未來有更好的發展，那麼這種斜槓就是有意義的；反之，如果只是東一榔頭、西一棒子，反而會分散你的精力，使你無法專注的加強自己的專長。那麼，如何斜槓才是正確的呢？

我認識一位斜槓達人小敏，她是長投學堂的班主任、淘寶寵物潮牌的店主，同時也是理財投資達人。除此之外，她還有一份月薪2萬3,000元的財務工作。所以她的標籤是「小敏：互聯網營運／淘寶店主／投資達人／財務專員」。你也許會覺得，這看起來很不可靠啊？不就是一種「瞎槓」嗎？但如果我告訴你，她這四份標籤，讓她在月薪2萬3,000元的情況下，一年能多收入50萬元以上，你還會覺得是「瞎槓」嗎？她是如何做到的？我給你細細道來。

小敏大學學的是財務相關，畢業之後在溫州家裡的服裝工廠做會計。2萬3,000元的月薪也就是聊勝於無。後來，小敏家裡的服裝工廠遭遇危機，錢成了一個很大的現實問題。小敏迫切的想給家裡減輕壓力。她並沒有隨意找零工去盲目兼職，而是追根溯源，從錢的源頭來發現賺錢的方法。於是，她透過學習投資理財發現三種賺錢方法，也就是我們前面介紹的加法、乘法和指數賺錢法。那麼她具體是怎麼做的呢？

第一步，她用MPS法挖掘自己的核心關鍵字：財務和溝通。圍繞著這兩個詞，她開始了一系列的嘗試。首先，她學習股票基金投資，原本的會計背景在分析產業年報上給了她很大的幫助；然後她嘗試指數賺錢法，把每月的薪水固定拿出一部分做基金定投，為未來的指數爆炸做準備。

第二步，她梳理自己本身擁有的資源。她發現，家裡的服裝工廠雖然經營不善，但多少還是能拿到一些資源。於是，結合自己的興趣和市場分析，她決定開一家寵物潮牌的淘寶店，接下來自己完成裝修店鋪、上傳圖片、維護客服、計算財務帳單等一系列工作。漸漸的，她有了第一單成交，之後便是第二單、第三單......。

第三步，透過網路系統學習投資理財。因為所學課程是線上課程的形式，所以需要班主任（網路營運兼職人員），於是她果斷報名。由於她善於溝通，並且在投資理財上累積豐厚，於是她成為一名受歡迎的班主任。最後，她的兼職收入每個月超過4萬元，做得好時可以超過10萬元。不僅如此，透過兼職，她還學到了很多網路營運的知識和技能。如果她未來想離開溫州，到大城市的網路公司工作，也完全不是問題。

如果你也想成為一個「斜槓青年」，不妨先找到一個你喜歡且擅長的領域鑽研下去，從「單槓」開始；久而久之，這個強有力的單槓會為你未來的「斜槓」鋪平道路。

你的時間價值比錢更值錢

很多人開源的初衷都是基於對錢的需求，這不用避諱。當你心裡越想要一件東西，它才會越向你靠攏。這一法則在財富界尤為突出。據《財富》（Fortune）雜誌統計，在全世界的富人中，猶太人占50%；超級富翁中，猶太人占四分之一。如美國股神巴菲特、量子基金創辦人索羅斯（George Soros）、美國石油大王洛克菲勒（John D. Rockefeller）等知名富豪，都是猶太人。然而，猶太人只占全世界總人口的千分之三，為什麼這麼少的人口卻能壟斷大部分財富？原因就在於：猶太民族是一個以知識和財富為信仰的民族，他們認為「金錢無姓氏，更無履歷表」，所以想擁有錢並不可恥，但也要學會聰明的賺錢。

那麼如何聰明的賺錢？關鍵就在於：認清時間價值。這一節我們分析了開源賺錢的三種方法：加法、乘法和指數法；我們還講了如何發掘自己的優勢和資源，並結合市場的需求，讓自己的能力變現。但歸根結柢，都要認清時間的成本，否則就會容易陷入盲目賺錢的陷阱，糾纏於低價值的事，不僅花費大量的時間，還沒有累積到寶貴的經驗。

所以，不管是加法、乘法還是指數法，只要你能善用它們，一定可以幫你實現財富累積，讓你在財富之上實現更多的人生自由！

（本文摘自大是文化《90%的人對前途迷茫： 用「錢」的角度給你人生答案，超過400萬人付費學習的課程》，作者：水湄物語）