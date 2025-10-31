為公婆奉獻一生的媳婦…遺產最後卻無法繼承？律師：在大陸可成為第一順序

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
兩岸法律差很大！台灣重血緣、媳婦非法定繼承人；大陸則認「主要贍養義務」，可望成為第一順序繼承人。示意圖／Ingimage
一對夫妻在準備迎接新生命前，丈夫驟然離世。妻子悲痛欲絕，卻沒有選擇離開這個家，她決定不再嫁，將青春與心力全都投入在照顧小孩及公婆

多年來，她陪伴兩老走過病痛與晚年，早已被視為親生女兒。兩老甚至口頭承諾，將所有遺產留給她，以報答她的孝心與奉獻。遺憾的是，這份心意從未寫進遺囑。隨著公婆相繼過世媳婦能否繼承他們的遺產？

台灣法律：重血緣 媳婦終究是外人？

依照台灣法律，法定繼承人僅限於直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母、配偶，以及具法律收養關係的親屬。

媳婦長年悉心照料公婆，但在法律上，她僅僅是「姻親」。若未經正式收養程序，在沒有遺囑的情況下，媳婦不具備法定繼承人資格，無法繼承公婆的遺產。

大陸法律：看扶養 奉獻有機會被承認！

根據大陸民法典規定，若喪偶兒媳或女婿對公婆或岳父母「盡了主要贍養義務」，可視為第一順序繼承人。判斷標準包括是否提供主要經濟來源、生活照料是否具長期性與經常性等。在大陸法律下，媳婦將有可能繼承公婆的遺產。

兩岸律師楊軒廷提醒：繼承權益務必預先規劃

兩岸法律的不同，將決定媳婦、女婿是否可以繼承公婆、岳父母的遺產。涉及繼承，口頭承諾遠不如一紙正式遺囑！務必提前做好規劃，才能確保親人付出不會白費，讓愛和心意最終能被法律所保障。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

