分散股市居高風險 借道非投資等級公司債

聯準會如預期再降息一碼，一度刷新歷史新高的美國四大指數非全然漲聲以對，道瓊、史坦普500指數平盤以下小幅震盪收黑。富蘭克林證券投顧表示，經濟前景穩健、企業營收良好，可望支持股市行情，然而居高風險不容小覷，建議適度布局於具互補、連動性相對低，又可分享景氣榮景的非投資等級公司債資產，以攻守皆備的投資鐵律，靈活應對當前多變市況。

降息趨勢如何發展 經理人這樣看

富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒分析，美國經濟穩健成長，儘管近期就業趨緩，勞動生產力仍緩和上揚，而消費者持續支出，促使通膨雖有顯著下滑但潛在攀升壓力仍在，若政府預算赤字與關稅進一步影響，預期聯準會對通膨彈升的防範應會審慎以對，未來一年的降息次數可能只有兩次、低於市場預期的四次。

整體而言，降息環境可望嘉惠各類債市表現，但市場過於樂觀預期降息將牽動利率波動偏高，而非投資等級公司債對利率波動敏感度低，且更重視企業基本面體質，有企業體質改善、違約率處於低檔等利多支持，持續看好該類資產前景。

非投資等級公司債可望兼顧風險與報酬兩大投資目標

長期而言，非投資等級公司債可提供類似於股市的報酬機會，但波動性卻小許多。追蹤30年來，美股年化報酬率雖有一成之多，但波動風險也高達15%以上，同期間美國非投資等級公司債年化報酬表現將近7%、波動風險則僅有8.53%。

資料來源：理柏資訊，1995/9/30~2025/9/30。債券取彭博債券指數。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

富蘭克林證券投顧表示，股市行情熾熱，特別是科技股漲多，市場不免疑慮再起，從分散布局角度來看，科技產業在美股佔比高達四成、在非投資等級債佔比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的佔比則是遠高於股市，在現今股市評價面分歧干擾下，非投資等級公司債不啻為分散股市風險的另一優質工具。

