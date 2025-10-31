比特幣是錢嗎？ 從雅浦島的「拉伊」巨型石幣理解未來貨幣 聯準會經濟學家這樣解釋

比特幣是錢嗎？

要回答這個未來導向的問題，諷刺的是，我們得先回顧過去。太平洋的雅浦島在十九世紀時，因為歐洲探險家發現島上的巨型石幣而聲名大噪。島上居民發展出自己的交易媒介這件事並不稀奇，這幾乎是所有文明的基本敘事。

對於一個相對孤立的社會而言，找到一種適合自己的貨幣形式是自然不過的事，就像監獄裡的鯖魚或美國殖民時期的珠貝一樣。但雅浦島的貨幣實在太大了。

明確來說，島民使用一種稱為「拉伊」（rai）的大型石灰岩圓盤進行重要交易，這些圓盤中央有個洞。最大的「拉伊」直徑可達十英尺，重達數千磅，如果需要移動，通常得由一群男人將木棍穿過石幣中間的洞，共同抬運。

用來製作「拉伊」的石材並非雅浦島原產。事實上，那些石灰岩是在距離約二百五十英里的帛琉群島開採，然後由獨木舟或木筏（後來是船）運回雅浦島。製作這些石幣的成本—開採、雕刻、運送—促成了任何貨幣所必須具備的稀缺性。

這種故事我們已經聽過許多變化版本了。我們熱衷於蒐集印有班傑明．富蘭克林肖像的紙幣，卻對一個太平洋小島用巨大圓石當貨幣感到驚訝，這種驚訝帶有文化上的傲慢（確實，攜帶一張一百美元鈔票不需要六個人加一根木棍；但從另一個角度來看，「拉伊」比較難偽造）。

儘管如此，有一則關於某塊「拉伊」的趣事能帶來驚人的啟示，幫助我們理解未來貨幣。

一百多年前，一艘船載著一塊巨大的「拉伊」返回雅浦島時遇上風暴，在洶湧的海浪中，這塊貴重的石頭沉入海底，但是這塊「拉伊」卻仍然在雅浦島繼續被當成貨幣使用。

乍看之下，這似乎很荒唐。如果你的錢包掉進下水道，不管你再怎麼有說服力，也不可能用遺失在汙水處理系統深處的鈔票去星巴克買咖啡。

但當愈深入理解「拉伊」在促進交易中所扮演的角色，就愈能理解為什麼一塊沉在海底的石頭也可以被正常使用。其實這完全說得通，不過我們需要一段小小的思考旅程才能理解這點。

我們就從一個事實開始這段思考旅程：「拉伊」主要用於大型交易與價值儲存工具，與其說它像一百美元鈔票，不如說更像首飾。由於「拉伊」的大小不同，價值也不同，所以並不適合作為計價單位。價格通常以常見的糧食作物來計價，例如芋頭（學者們對於「拉伊」在技術上來說是否真的能算是「貨幣」，仍有些許爭議）。

想像你把一塊巨大的「拉伊」放在前院，直到有一天你的孩子上大學了，這時你把那塊「拉伊」給了「雅浦大學」（我不知道是否真有「雅浦大學」，但是在連帽上衣印上雅浦大學一定會讓貨幣政策迷愛不釋手）。總之，學校接收了那塊「拉伊」，而當雅浦大學聘請了一位超級貨幣政策專家時，那位學者也許會接手這塊「拉伊」。

有趣的是，這塊「拉伊」仍然會留在你家前院。當「拉伊」易主時，這些石頭通常不會真的移動—當你擁有一個重達上萬磅的貨幣，這是可以理解的。參與交易的雙方只需要傳達購買力已經轉移的訊息就行了。

曾研究這種島嶼貨幣的聯準會經濟學家麥可．布萊恩（Michael Bryan）解釋道。這個過程就像過戶車輛產權一樣，即便車子還停在原地，所有權的轉移也很清楚明確。

