官方匯率偏離購買力平價 《經濟學人》：大麥克指數建立在3個前提

官方匯率常常因多種原因而偏離購買力平價的水準，其中包括不可貿易行業的重要性。儘管如此，購買力平價仍是評估貨幣相對價值的極有用基準。貨幣的價值若高於購買力平價的水準，通常被稱為高估的貨幣。

假設一杯咖啡在蘇黎世要價三瑞士法郎，在芝加哥是三美元，購買力平價會認為匯率應該大致是一瑞士法郎兌一美元—這就是平價。

但如果官方匯率是一瑞士法郎可以兌換二美元，也就是說在蘇黎世買一杯咖啡所需的法郎，可以兌換成足以在芝加哥買兩杯咖啡的美元，經濟學家會說瑞士法郎相對於美元被高估了；或是反過來說，美元相對於瑞士法郎被低估了（在芝加哥能買一杯咖啡的錢，在蘇黎世只能買半杯）。

許多年前，《經濟學人》想出一個聰明又簡單粗略的方法，利用購買力平價來判斷哪些國家的貨幣被高估或低估，就是大麥克指數（也被戲稱為「愛吃漢堡的貨幣指南」）。這個頗具參考價值但帶點玩笑意味的指標，建立在三個前提上。

第一，世界上很多國家都有販售大麥克。 第二，每個大麥克代表可貿易和不可貿易的一籃子商品：漢堡裡的牛肉與麵包所用的小麥是可貿易商品；而麥當勞店面的租金與員工的勞力則屬於不可貿易。 第三，就大麥克在任何販售地點都代表相當一籃子商品和服務而言，用當地貨幣計算的大麥克價格，就是購買力平價建議匯率應該是多少的簡易衡量標準。

如果一個大麥克在美國平均售價為四．七九美元，在英國則為二．五英鎊，那麼美國與英國之間的匯率理應接近四．七九美元等於二．五英鎊，或者說一美元等於○．五二英鎊。

本文出自《金錢多重宇宙》 偏離這個比例，就顯示哪些貨幣被嚴重高估或低估。二○一六年的一美元可兌換○．六六英鎊，高於大麥克指數所建議的水準。

換句話說，如果你把在美國買一個大麥克所需的錢換成英鎊，你可以在倫敦買到一個大麥克，還會有剩餘的錢，這顯示美元相對於英鎊被高估（或英鎊相對於美元被低估）。

當在不同國家之間比較經濟指標時，通常會以購買力平價而非市場匯率換算成美元。假設你想要評估像盧安達這樣相對貧窮國家的經濟福祉，以官方匯率來看，盧安達的人均年收入約為七百美元。也就是說，如果將一般盧安達人的年收入在吉佳利機場兌換成美元，會得到七百美元。

但這可能不是衡量盧安達生活水準的最準確方法，許多不可貿易的商品在貧窮國家往往比較便宜，尤其是房租與食物。

即使官方匯率顯示一美元等於七百四十六盧安達法郎，實際的情況是，窮人在盧安達用七百四十六法郎可以買到的基本商品，比在美國用一美元所能買到的還要多。

為了彌補這一點，也為了更準確地衡量像盧安達這樣國家的人民實際生活狀況，世界銀行（World Bank）和中情局（國際統計資料的絕佳來源）等機構會採用購買力平價，將當地貨幣計算的統計數據轉換為美元。根據這種方式計算，盧安達的人均年收入是一千六百三十美元（約新台幣50,285元），超過官方匯率所揭示數值的兩倍以上。

（本文出自《金錢多重宇宙》作者：查爾斯．惠倫 譯者：呂佩憶)