10美元換日圓可買兩台大電視、賣掉一台還能付機票錢？匯率套利手段公開

匯率反應出供需關係

不論是哪種情況，我們對匯率的理解都必須從一個簡單的事實開始：大多數貨幣交易本質上都是交換，而所有的交換—從孩子們在學校午餐時間交換零食，到避險基金經理在漢普頓買房子—都根植於一個事實：雙方都相信自己會從這筆交易中獲益。

整體上來說，兩種貨幣之間的匯率—用一種貨幣兌換另一種貨幣的價格—會反映出供需關係。如果大量持有美元的美國人突然想要更多的墨西哥披索，那麼披索相對於美元的需求就會上升，這表示用美元買進披索的「價格會上漲」。

經濟學家會說披索相對於美元升值了，但實際上這種貨幣價格的上漲，與情人節玫瑰花價格上漲的原因一樣：人們願意用更多的美元去換取它。如果要想聽起來專業一點，你可以說玫瑰相對於美元升值了。

本文出自《金錢多重宇宙》 這就讓我們回到紐約與東京計程車司機的例子。與匯率相關的第二個核心原則是：將一種貨幣換成另一種貨幣，應該能讓各位在另一個國家購買到差不多的物品，只不過地點不同。

如果十美元能讓你在紐約搭一趟短程計程車，那麼把這十美元按照市場匯率換成日圓，應該也差不多能讓你在東京搭上一趟短程計程車。當然這種對應關係並不精確，原因會在本章其餘部分討論；但是，你極不可能拿著十美元到東京機場的換匯處，竟然能換到足夠的日圓去買一台大螢幕電視或一輛本田喜美。

為了理解為什麼這是不可能的，我們就來假設一下這可能會發生，那麼你和室友之間的對話可能會像是這樣。

你：嘿，你這週末要做什麼？ 室友：我還不知道耶。我剛在沙發墊下面找到十塊又五十三美分，我想拿去看場電影。 你：你有沒有考慮飛去日本？現在的匯率有夠誇張，你可以把十美元換成日圓，足以買兩台大螢幕電視。你回來賣掉一台，就能付機票錢了。 室友：真的假的？ 你：真的啊！ 這種機會全世界都有。我上週甚至沒吃午餐，拿了八美元去加大買了一間滑雪渡假屋。 室友：超讚的！

如果真的有這麼誇張的機會，甚至只是沒那麼極端的價格失衡，美國人一定會蜂擁而至。當像你室友這樣的人（還有那些資金更雄厚的避險基金經理人）大舉拋售美元並買進日圓時，日圓會相對美元升值。

與此同時，日本的電視與其他商品價格會上漲（因為美國消費者大肆搶購），而美國的商品價格則會下降（因為企業家開始在美國轉售從日本買來的商品）。

購買力平價

貨幣匯率與商品價格的雙重變化，會將市場推向一個新的平衡點，使匯率不再讓兩國之間出現不合理的價格落差，也就是回到某個數額的美元可以兌換足夠的日圓，以購買相當一籃子商品。

這個淺顯易懂的概念被稱為「購買力平價」（Purchasing Power Parity，PPP）。如果一百美元在美國能買到一籃子特定的商品，那我們理應可以用這一百美元去換成等值的日圓、歐元或披索，在日本、法國或墨西哥購買到相當的一籃子商品。

當然，籃子裡的每一樣商品不一定都符合購買力平價。任何出過國的人都會發現，有些商品在一些國家很便宜（例如印度的理髮），而有些商品則特別貴（例如東京的飯店），但這個大方向的理論應該很好懂。如果匯率偏離了購買力平價的預測，理性的人就會利用這個差距來套利，就像前面那個誇張的例子。

理髮和飯店是非賣品

事實上，各位可能已經注意到，前面提到的兩樣商品—印度的理髮和東京的飯店—都不是那種可以在一個市場買了再拿到另一個市場出售的商品。用經濟學的術語來說，它們是「非貿易品」。想一想理髮與電視之間的差別：電視可以在某地生產再賣到別的地方，理髮卻不行。

電視是可交易的商品，就像汽車、鞋子、手機、高爾夫球等；如果印度和美國的電視價差很大，某個企業家可以用盧比在孟買收購上千甚至上百萬台電視，再進口到美國用美元出售（當然還要考慮運輸成本、貿易限制等）。相較之下，至今還沒有人想出如何在孟買以便宜的價格買到理髮服務，再拿去邁阿密出售。

事實上，由於移民限制，你甚至不能雇用孟買的廉價理髮師，讓他移居邁阿密工作。你也不能靠聰明的商業點子，在伊利諾州的皮歐立亞市購得便宜的飯店，再轉賣到東京圖利。

東京的飯店價格高是因為土地稀少，所有需要用到土地的商品與服務比全球其他地方都還要更貴（達特茅斯學院的經濟學家道格．歐文〔Doug Irwin〕提出了一個巧妙的經驗法則：對於可貿易品，商品會流向人群；對於非貿易品，人群必須移動到服務所在地）。

（本文出自《金錢多重宇宙》作者：查爾斯．惠倫 譯者：呂佩憶)