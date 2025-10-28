高利率懲罰農民、低利率卻懲罰儲蓄者 前聯準會主席挨轟「叛國」

中央銀行（後文簡稱央行），不論是美國聯準會、英格蘭銀行還是歐洲央行，都是負責管理這一切的主要機構。央行的職責是維持貨幣價值並保障金融體系的穩定（在美國，聯準會還有一項附加的任務，那就是運用其權力促進充分就業）。這些機構擁有極大的權力，其中包括創造新貨幣的專有權利。

是的，美國聯準會可以直接創造新貨幣；沒錯，這項權力需要非常審慎運用。自從二○○八年以來，央行官員的重要性日益突出，現在也許更多美國人能說出最近幾位聯準會主席的名字，卻說不出最近四位最高法院大法官的名字。

自從金融危機以來，美國在政治上一直爭論聯準會到底是幫助經濟復甦的力道太小，還是干預過多。低利率有助於讓更多美國人重返工作崗位，並提高其他人的薪資。

另一方面，低利率卻懲罰了儲蓄者，而且如果利率過低且持續時間過長，還可能會導致通貨膨脹。在二○一二年的美國總統選舉期間，共和黨候選人瑞克．裴利（Rick Perry）甚至將前聯準會主席班．柏南克（Ben Bernanke）對金融危機的積極回應稱為叛國行為（需要說明的是，這是一個荒謬且不恰當的說法，但它確實反映了當中的政治氛圍）。

順帶一提，這並不是什麼新鮮事。各位或許還記得歷史課學過的威廉．詹寧斯．布萊恩（William Jennings Bryan），以及他在一八九六年民主黨全國代表大會上著名的「黃金十字架」（Cross of Gold）演說。當時聯準會尚未成立，但布萊恩認為高利率正在懲罰負債累累的美國農民，解決辦法是增加貨幣供應量（明確來說就是不只以黃金，也以白銀作為貨幣的擔保）。

把這些事串連起來看，瑞克．裴利希望減少新貨幣的發行，而威廉．詹寧斯．布萊恩則希望發行更多。他們大概不會彼此欣賞。更重要的是，本書正是在解釋聯準會是做什麼的、怎麼做，以及為什麼聯準會很重要。

美國在這方面並非獨一無二，其他國家也有那種可以用來購物的小紙張。在那些國家，貨幣同樣也會引發政治爭論。在大西洋另一端，德國人和希臘人多年間爭吵不休，就像一對被困在沒有愛情的婚姻中的七旬老夫婦。

這兩國與歐盟的其他十七國（以及少數非成員國）採用了共同貨幣——歐元。這項單一貨幣在一九九九年推出時，懷抱著在政治與經濟上將歐洲各國團結起來的雄心。但這項偉大實驗的光環正在褪色。

在歐元體系下，歐洲一些生產力較低的國家——如希臘、義大利、西班牙與葡萄牙——陷入了困境。明確來說，它們失去了一些擁有本國貨幣時所附帶的重要總體經濟工具，例如設定利率與調控貨幣的價值，這些並不是與德國這樣的經濟強國共享貨幣時所能運用的。歐元的未來仍然未定。

是的，本書也在探討這些議題。

