他存30萬領出來秒變58萬 銀行靠「1股力量」生出貨幣聚寶盆

鈔票的價值

拿出錢包裡的一張二十美元鈔票，仔細看一看。紙質很不錯，纖維含量很高，所以就算進了洗衣機也能完好無損——但它仍然只是一張紙。印刷還算精緻，但也稱不上藝術品。

或許最重要的是，鈔票上並沒有承諾你能換得什麼——沒有黃金，沒有白銀，什麼都沒有，就是一張沒有內在價值的紙。如果各位帶著這張鈔票前往聯邦準備理事會（Federal Reserve，Fed，後文簡稱聯準會），也就是負責發行美國貨幣的機構（實際印鈔的是財政部），那裡的官員也不會兌換任何實質的物品給你。

某些聯邦準備銀行，例如芝加哥分行設有小型博物館可供參觀，但如果你在大廳裡揮舞著二十美元（甚至一百美元），並要求換取某種實體物品，只會換來一個怪異的眼神，甚至被請出大樓。

那麼鈔票到底值多少？不是一文不值，它大約價值二十美元。這不是一句廢話，或者說，沒有看起來那麼愚蠢。如果你拿著二十美元走進三明治店，可以換到一頓兩人份的套餐；在超市，你可以買到三磅雞胸肉，或是一瓶上等的黑皮諾葡萄酒。

幾乎所有的美國人，以及世界上的許多人都對這張紙的價值有非常清楚的認知。如果你的二十美元鈔票從口袋裡掉出來，大家都會很樂意撿起來，這可不是街上隨風飄來的每一張紙都能引起的反應。

這是一本關於金錢的書，關於你口袋裡那幾張紙是如何得到這樣的價值，還有為什麼這種看似荒謬的行為——用看似毫無內在價值的紙去換取真正的商品——會是現代經濟的根本。

信貸擴大貨幣供應量

而在這個過程中，我們也會探討另一個更奇怪的現象：你可以開一張支票、按一按手機，或者遞出一張長方形的塑膠卡，就能帶走一組家具、一些辦公用品，甚至是一輛車。

其實，你甚至可以用別人的錢來做這一切，金錢不只是你錢包裡的鈔票。我們的整個金融體系是建立在一個既簡單又強大的概念之上：信用（credit）。

銀行及那些運作方式如同銀行的機構，充當著借貸雙方的中介（當然會收取一定的服務費用）。在這個借貸過程中發生了一件不可思議的事：金融機構創造了信貸，從而擴大了貨幣供應量。請想一想以下這個簡單的例子。

一、我有一萬美元，你什麼都沒有。 二、我把這一萬美元（約新台幣30.9萬）存入銀行，而銀行把其中的九千美元（約新台幣27.8萬）貸款給你。 三、我的一萬美元仍然存在我的帳戶中（我還可以開支票），而你的手上現在有了九千美元。 四、現在市場上可用來購買商品與服務的貨幣供應量，從一萬美元變成了一萬九千美元（約新台幣58.37萬）。

哇，這就是信用的力量。當然，你正在花的錢實際上仍然屬於我，這件事既是經濟實力的來源，也是經濟不穩定的根源。不過好消息是，信貸讓學生得以上大學；讓家庭能夠購買房屋；讓創業者能夠開創新事業。銀行業使我們得以有效利用他人的資本。

當信用出問題

壞消息是，當信用出了問題（如二○○八年發生的情況），整個經濟體系就可能會受到毀滅性的打擊。當我突然想要收回我的錢，而你卻無力償還，可能是因為你已用了這筆錢買了房子、汽車或開了間餐廳，那我們就會有問題了。

金融的歷史同時也是金融恐慌的歷史。如果放款人想要收回資金，而借款人無法即時償還，那麼促成這項交易的機構就可能會倒閉。而當金融機構面臨倒閉風險時，更多放款人會急於收回資金，幾乎就注定了這場倒閉。

我們在二○○八年學到了一課，某些聽起來非常高級的金融體系組成部分（如附買回市場、商業票據市場等）在大眾開始緊張時，就容易發生擠兌，與大蕭條時期的銀行一樣。

當金融系統運作良好時，金錢與信用猶如潤滑劑，使系統運轉順暢，並賦予人類創造力。但是當系統崩潰時，就像二○○八年那樣，金融體系便會以巨大的人力成本瓦解。本書也是關於這個主題。

（本文出自《金錢多重宇宙》作者：查爾斯．惠倫 譯者：呂佩憶)