金錢多重宇宙：鯖魚、聯準會、比特幣…從貨幣看懂通膨、金融危機、關稅貿易戰

聯合新聞網／ 樂金文化
Metaplanet目前握有超過價值20億美元比特幣。（路透） 路透社
監獄裡，鯖魚竟成了最可靠的交易媒介。

一國是否處於通膨，看麥當勞大麥克漢堡的價格。

比特幣橫空出世，正式改寫金錢的定義！

關稅貿易戰，背後是暗潮洶湧的貨幣角力？

◤為何薪水不能用牛和橘子來算？

史上最有趣的金錢進化史◢

歡迎進入金錢的多重宇宙！沒有數學公式和複雜圖表，用最輕鬆的方式理解最複雜的貨幣世界！

是誰決定了什麼能用來交易，又是誰在幕後操盤經濟大局？

本文出自《金錢多重宇宙》
從羅馬時代的鹽袋到監獄裡的鯖魚，從金本位制的崩潰到比特幣的崛起，金錢的面貌一直在改變，但操控遊戲規則的玩家則歷久彌新。

知名暢銷財經作家查爾斯．惠倫藉由本書，試圖帶領你我藉由剖析金錢的各種形態，透視現代金融體制背後的權力遊戲戰局。

在這場遊戲裡，多國中央銀行憑空印錢創造貨幣；聯準會主席一句話牽動全球經濟榮枯；各國不乏運用匯率玩轉國際貿易競爭力。

當你看懂這場金錢遊戲，就再也不會被那些號稱財經、股市專家的說法給糊弄。

更重要的是，你會知道那些政府官員到底在玩什麼把戲，縱使下一次金融危機突然來襲，也能妥善保護自己的財富不會瞬間縮水蒸發。

準備好重新認識你每天都在使用的「錢」了嗎？

（本文出自《金錢多重宇宙》作者：查爾斯．惠倫 譯者：呂佩憶)

