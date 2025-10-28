聽新聞
0:00 / 0:00
金錢多重宇宙：鯖魚、聯準會、比特幣…從貨幣看懂通膨、金融危機、關稅貿易戰
監獄裡，鯖魚竟成了最可靠的交易媒介。
一國是否處於通膨，看麥當勞大麥克漢堡的價格。
比特幣橫空出世，正式改寫金錢的定義！
關稅貿易戰，背後是暗潮洶湧的貨幣角力？
◤為何薪水不能用牛和橘子來算？
史上最有趣的金錢進化史◢
歡迎進入金錢的多重宇宙！沒有數學公式和複雜圖表，用最輕鬆的方式理解最複雜的貨幣世界！
是誰決定了什麼能用來交易，又是誰在幕後操盤經濟大局？
從羅馬時代的鹽袋到監獄裡的鯖魚，從金本位制的崩潰到比特幣的崛起，金錢的面貌一直在改變，但操控遊戲規則的玩家則歷久彌新。
知名暢銷財經作家查爾斯．惠倫藉由本書，試圖帶領你我藉由剖析金錢的各種形態，透視現代金融體制背後的權力遊戲戰局。
在這場遊戲裡，多國中央銀行憑空印錢創造貨幣；聯準會主席一句話牽動全球經濟榮枯；各國不乏運用匯率玩轉國際貿易競爭力。
當你看懂這場金錢遊戲，就再也不會被那些號稱財經、股市專家的說法給糊弄。
更重要的是，你會知道那些政府官員到底在玩什麼把戲，縱使下一次金融危機突然來襲，也能妥善保護自己的財富不會瞬間縮水蒸發。
準備好重新認識你每天都在使用的「錢」了嗎？
（本文出自《金錢多重宇宙》作者：查爾斯．惠倫 譯者：呂佩憶)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言