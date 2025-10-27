快訊

遺產稅不是國家搶錢？蘇家宏律師：「這樣規劃」能合法少繳又保障家人

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
蘇家宏律師提醒，遺產稅不只是「國家抽稅」，更是維持社會公平的重要機制；民眾可透過生前贈與、保險或信託等方式，合法規劃稅務並保障家人生活。示意圖／本報資料照片
蘇家宏律師在最新影音中表示，許多人對遺產稅感到不滿，認為「人都走了還要被課稅」，但其實遺產稅的存在，不只是政府收錢的手段，更是一種「社會公平」的體現。他指出，從歷史角度來看，早期的遺產稅是為了補足國庫支出，後來則演變成防止財富過度集中、促進社會流動的制度。

他舉例說，巴菲特曾批評「世襲財富是賢能社會的敵人」，因為若一個人一出生就繼承鉅額資產，就容易喪失努力的動力。因此，遺產稅的存在，也是讓財富在社會中重新流動的重要機制。

蘇家宏指出，以目前台灣的稅制來看，遺產超過課稅門檻才需要繳稅。如果過世者沒有家人，門檻為1500萬元；有配偶則提高到2000萬元；若再加兩個成年子女，約要2100萬元才課稅。若子女未成年或父母仍在世，門檻更高，可能要超過4000萬元。換句話說，多數家庭其實不會被課到遺產稅。

對於想合法減少稅負的民眾，他建議可從幾個方向著手。第一是「生前贈與」，可善用每年贈與額度，分年轉移資產；第二是「人壽保險」，透過受益人設計，讓保險金不列入遺產；第三是「股權信託」，可延後所有權移轉，兼顧控制權與稅務效率。

此外，蘇家宏也提醒，「資產結構」會影響課稅方式。以房地產為例，遺產稅是依公告現值課稅，通常低於市價，因此將部分現金轉為不動產有助於降低稅基；若持有符合農用資格的農地，更可免徵遺產稅。

不過，他也提醒，節稅不代表要把資產全數轉出。許多案例中，長輩為了省稅提早把錢全給子女，結果晚年生活反而陷入困境。他建議，節稅與生活安全要並重，「有時依法納稅，讓國家機制順利運作，也是另一種保護自己與家人的方式。」

