一看就懂！歐洲與地緣政治 從超國家體制理解歐盟經濟、軍事、移民、身分認同的挑戰

誰來捍衛歐洲的利益？

歐盟是一個獨特的超國家政治機構，成員國將部分主權委託給歐盟，其運行既仰賴這些成員國之意願，也仰賴於某些純粹的超國家自治機構，而這些機構以其共同利益為原則，最終目的是維護自身的存在。

這些勢力背後所堆疊的，是一系列複雜的機構特權、責任分工和決策過程，其任務十分艱鉅：一方面必須創造共同利益和一致的共同體政策，同時又必須闡明且照顧到各國的利益。

正如經濟學家艾洛瓦．洛宏（Éloi Laurent）所說：「歐洲的普遍利益既無所不在，又難以名狀。它無所不在，因為歐洲計畫存在的唯一理由，就是促進成員國之間和平且互利的合作，否則各國之間就會陷入自私的算計中，並展現出各自的侵略性。

而它難以名狀，則是因為夾在三個機構和三種合法性之間左右為難，這三種合法性的源頭機構，都有正當權利從歐洲的利益中分一杯羹。」

歐盟決策機構設立的核心意義，就是為了解決這個問題。這些決策單位包括政府間機構（歐盟理事會和部長理事會（Council of the European Union）以及超國家機構（如歐盟執委會等）。

歐洲議會所捍衛的雖然是歐洲共同體的利益，但大體上仍受歐盟各國之間的競爭關係和政治代表的情況所影響，因此議會工作人員在很大程度上，仍然服膺於國內政治辯論中的黨派邏輯。

什麼是歐洲利益？

從法律角度來看，歐盟的主要立法源自於其條約：《歐洲聯盟條約》、根據《歐洲共同體條約》所制定的《歐洲聯盟運行條約》、建立了能源共同體的《歐洲原子能共同體條約》，以及具有法律約束力附於歐盟創始條約的《基本權利憲章》。

為了捍衛歐洲的集體利益，特別是在與國家主權有關的特權領域，歐盟有必要獲得法律和政治上的合法性。

《歐洲共同體條約》第二一三條指定歐盟執委會為歐洲整體利益的保障者。條約中特別載明，歐盟執委會在司法、經濟和政治上必須謹守「輔助性原則（Principle of Subsidiarity）」。

而歐盟次級立法可以不具有法律約束力，例如意見和建議；但也可以是具有約束力的，例如指令、法規和決議。一般來說，這些規定直接適用於各成員國的法律體系，不過，各國通常不會直接套用歐盟指令，而必須由成員國轉化為國內法。

輔助性原則的理念

《里斯本條約》第五條規定，歐盟機構對成員國的干預，應滿足三項條件（也就是所謂的輔助性原則）：該領域不得屬於歐盟的專屬權限範圍；成員國無法單獨充分實現所擬定的行動目標；鑑於行動的規模或影響範圍，歐盟出手干預會有更好的效果。

這項原則旨在創造「歐洲的附加價值」，而其所對應的是「比例原則（Principle of Proportionality）」：即歐盟必須僅在達成其目標所必要的範圍和方式內採取行動。

輔助性原則已被法律明文納入《歐洲聯盟條約》因此可由歐盟法院進行司法審查，並且受到成員國的嚴格監督。輔助性原則的確立，其中的目的之一是避免歐洲產生「監管通膨17」。

除了歐盟執委會之外，歐盟法院和歐洲中央銀行也同樣以捍衛歐洲共同體的利益為其宗旨。它們代表的是一種超越單一國家利益的超國家利益。這些機構和法律的制定（例如《通用資料保護規則》（GDPR）等新指令），可以為近五億歐洲公民及其背後的龐大市場，提供相當大的提倡和保護力量。

然而，這些獨立機構有時也可能違背某些成員國的意願（例如阿爾斯通〔Alstom〕和西門子合併遭否決），並可能與歐洲部分輿論大流的政治傾向相牴觸。

（本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》作者：奧利維耶．德．法朗斯 譯者：李佳)