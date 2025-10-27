川普撤G7決議文威脅再對汽車進口徵稅、TTIP談判失敗 歐洲民眾怒吼

2018年6月9日，在加拿大舉行的七大工業國集團峰會（G7）上，有關各方達成了艱難的妥協。在美國領導人與加拿大總理賈斯汀．杜魯道（JustinTrudeau）發生爭執後，川普撤回了對G7決議文的支持，並再次威脅對汽車進口徵稅。

而川普與歐盟執委會主席榮克在2018年夏天的會面，則預示著緊張局勢的緩和：布魯塞爾將盡力增加液化天然氣和大豆的進口，而華盛頓則明確表示，雙方希望努力取消工業貿易的關稅（汽車除外）。美國領導人也宣布，美國和歐盟將共同努力改革世貿組織。

歐盟和美國之間擬議的貿易協定（跨大西洋貿易及投資夥伴協議，簡稱TTIP）的主要目標，是將監管範圍擴大到世貿組織未涵蓋的領域，消除歐美市場之間的關稅和監管障礙。

歐盟之所以希望加強和美國之間的關係，是因為在面對新興大國的競爭時，希望能保持這兩國原本在全球的影響力。

這項談判於2013年開始。三年多以來，隨著歐洲民眾的抗議聲浪日益高漲，法國和德國政府在2016年8月宣布談判失敗，原因在於該條約被認為過於偏袒美國的利益。

歐洲一體化市場的建設奠基於經濟自由主義的思想，並使得私人利益團體（無論是否來自歐洲）能夠以前所未有的程度，接近行政和政治決策者。

歐盟透明度登記報告（LeRegistre de transparence）中列出了6,000多名私人專業代表，除此之外，還有1,000多家顧問公司和獨立公司，這使歐盟面對必須捍衛歐洲公民普遍利益的情境時，會出現一定程度的緊張態勢。

「孟山都文件20（Monsanto Papers）」事件是某些私人團體為維護其利益，因而對歐洲立法施壓的經典案例。歐盟已經採取措施，對各利益團體的濫權進行處置，但隨之而來也有被批評行政通膨的風險。

單一市場的力量使得榮克和馮德萊恩及其繼任者，能夠捍衛歐洲人的集體利益。然而這種集體運作模式有一個缺點：超國家權力特徵，並不一定能在地方或國家層面上帶來良好的成果，因為歐洲人並不願意將歐洲視為一個產品標準化的巨大市場。

（本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》作者：奧利維耶．德．法朗斯 譯者：李佳)