化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

2018年7月26日，歐盟執委會主席榮克前往華盛頓化解由美國川普總統在2018年夏天引燃的貿易衝突。

為什麼出面的是榮克，而非法國總統馬克宏，或者德國總理梅克爾？因為歐盟執委會所代表的，是歐盟單一市場的集體經濟利益。

本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》 迄今為止，歐盟二十七個成員國共計擁有近4.5億歐洲公民，這使得榮克和烏蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在發言時能夠與美國總統平起平坐，捍衛歐洲人的集體利益。

川普總統於2018年3月1日宣布，對進口鋼鐵和鋁徵收高額關稅。歐盟執委會隨後表明，可能會對美國具有代表性的產品（如波本威士忌、花生醬、牛仔褲等）開徵關稅，並制定了一份目標商品清單。

如果美國試圖用保護國內就業的觀點，來為自己的聲明正名，那麼歐洲人譴責的就是美國違反國際貿易規則的保護主義措施。

這次貿易緊張局勢，揭示了美國人和歐洲人對國際體系、「美國優先」和商業多邊主義的觀點差異。

與此同時，美國總統於2018年5月8日宣布，美國退出伊朗核協議，同時威脅要對與伊朗進行貿易的外國企業實施制裁。

十天後，歐洲通知世界貿易組織（WTO），如果美國堅持對鋼鐵和鋁徵收關稅，歐洲將對美國產品採取報復措施。5月23日，川普在發言中提及汽車稅，引發德國擔憂。

5月31日， 華盛頓宣布對來自歐盟的鋼鐵和鋁產品實施徵稅；歐盟則表示已準備好對3月制定出來的美國產品清單課稅，並決定與加拿大一起向世界貿易組織對美國提出上訴。

（本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》作者：奧利維耶．德．法朗斯 譯者：李佳)