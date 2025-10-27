快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

聯合新聞網／ 商周出版
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

2018年7月26日，歐盟執委會主席榮克前往華盛頓化解由美國川普總統在2018年夏天引燃的貿易衝突。

為什麼出面的是榮克，而非法國總統馬克宏，或者德國總理梅克爾？因為歐盟執委會所代表的，是歐盟單一市場的集體經濟利益。

本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》
本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》
迄今為止，歐盟二十七個成員國共計擁有近4.5億歐洲公民，這使得榮克和烏蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在發言時能夠與美國總統平起平坐，捍衛歐洲人的集體利益。

川普總統於2018年3月1日宣布，對進口鋼鐵和鋁徵收高額關稅。歐盟執委會隨後表明，可能會對美國具有代表性的產品（如波本威士忌、花生醬、牛仔褲等）開徵關稅，並制定了一份目標商品清單。

如果美國試圖用保護國內就業的觀點，來為自己的聲明正名，那麼歐洲人譴責的就是美國違反國際貿易規則的保護主義措施。

這次貿易緊張局勢，揭示了美國人和歐洲人對國際體系、「美國優先」和商業多邊主義的觀點差異。

與此同時，美國總統於2018年5月8日宣布，美國退出伊朗核協議，同時威脅要對與伊朗進行貿易的外國企業實施制裁。

十天後，歐洲通知世界貿易組織（WTO），如果美國堅持對鋼鐵和鋁徵收關稅，歐洲將對美國產品採取報復措施。5月23日，川普在發言中提及汽車稅，引發德國擔憂。

5月31日， 華盛頓宣布對來自歐盟的鋼鐵和鋁產品實施徵稅；歐盟則表示已準備好對3月制定出來的美國產品清單課稅，並決定與加拿大一起向世界貿易組織對美國提出上訴。

（本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》作者：奧利維耶．德．法朗斯 譯者：李佳)

編輯推薦

相關新聞

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

如果美國試圖用保護國內就業的觀點，來為自己的聲明正名，那麼歐洲人譴責的就是…

談判過程日本人擁1優秀能力是美德 律師卻指有「遺憾」籲積極對抗

就算內心一邊這麼想，一邊進行談判，恐怕能明白這點的人也不多吧。在跨國談判中，若想讓對方瞭解我方的立場或主張...

川普當選和英國脫歐後…歐盟重建構 執委會挹注財政資源、軍事防務預算增

隨著烏克蘭危機的爆發、2014年9月紐波特北約峰會，以及巴黎恐攻事件，歐洲防務預算的…

圖表看懂歐洲與美國軍事資源！國防總開支、武器系統、裝甲車輛、護衛艦比一比

另一方面，歐洲防衛局（European Defence Agency, EDA）繼續在網路安全、空中加油、防務器械製造商認證、戰略運輸等領域中進行低調但必要的工作…

神父變「魔鬼代言人」找聖人候選人惡行、不檢點行為 天主教制度別有深意

當時的幹部們，也就是教宗與樞機主教們信仰的是同一個宗教，所有人員也都在相同的修道院或教會中共同生活…

談判時遇對方發怒要安撫？ 日本人也招架不住！ 專家：把注意力放在說話內容

在國外，就算雙方有持續的合作關係，有時也會以遊戲的感覺刺激一下談判對象。其實這是在…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。