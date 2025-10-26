快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

談判過程日本人擁1優秀能力是美德 律師卻指有「遺憾」籲積極對抗

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

●對立也是談判的一部分

日本人擁有察覺對方情緒的優秀能力，這也是日本人的美德。在談判中也是重要的能力。遺憾的是，在跨國談判中，我方的善意還是必須透過語言才能傳遞。還有，光是透過語言告知對方仍嫌不足。

倒不如說，更重要的是傳達我方的想法、聆聽對方的意見，然後討論。舉例來說，「這個提案對談判對象而言是有利的，因此對方應該也會明白這點。」

本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》
本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》
就算內心一邊這麼想，一邊進行談判，恐怕能明白這點的人也不多吧。在跨國談判中，若想讓對方瞭解我方的立場或主張，必須使用比我們想像還多的言語進行溝通才行。

還有，在談判或對話時，也會遇到對我們而言完全是不合理的批評或反駁。

在跨國談判中，面對這種不合理的批評或反駁時，必須毅然決然地挑戰對方，並且持續與對方溝通。就算面對不愉快的對立狀況也必須堅持到底。

●對抗的勇氣

在跨國談判中，對於對方不合理的批評或違反事實的說法，追求其矛盾之處並反擊乃為常識。如果認為遇到這種程度的事就要反駁未免也太「不成熟」，這種想法將會使得自己陷入不利的狀況。

你必須拿出對抗的勇氣，不斷反駁直到對方停止那樣的批評。一般來說，在跨國談判中，如果不反駁很可能被視為默認。

甚至，只有一次的反駁不算反駁，在這種情況下，如果想保護自己的立場，就必須透過言語積極對抗才行。

（本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》作者：田村次朗,隅田浩司 譯者：陳美瑛)

編輯推薦

相關新聞

談判過程日本人擁1優秀能力是美德 律師卻指有「遺憾」籲積極對抗

就算內心一邊這麼想，一邊進行談判，恐怕能明白這點的人也不多吧。在跨國談判中，若想讓對方瞭解我方的立場或主張...

川普當選和英國脫歐後…歐盟重建構 執委會挹注財政資源、軍事防務預算增

隨著烏克蘭危機的爆發、2014年9月紐波特北約峰會，以及巴黎恐攻事件，歐洲防務預算的…

圖表看懂歐洲與美國軍事資源！國防總開支、武器系統、裝甲車輛、護衛艦比一比

另一方面，歐洲防衛局（European Defence Agency, EDA）繼續在網路安全、空中加油、防務器械製造商認證、戰略運輸等領域中進行低調但必要的工作…

神父變「魔鬼代言人」找聖人候選人惡行、不檢點行為 天主教制度別有深意

當時的幹部們，也就是教宗與樞機主教們信仰的是同一個宗教，所有人員也都在相同的修道院或教會中共同生活…

談判時遇對方發怒要安撫？ 日本人也招架不住！ 專家：把注意力放在說話內容

在國外，就算雙方有持續的合作關係，有時也會以遊戲的感覺刺激一下談判對象。其實這是在…

談判破局後選出「BANTA」最佳替代方案 法學院教授：長期來說較易獲利

舉例來說，雖然短期內成本某種程度增加，不過看起來購買某項原料持續製造現有產品的損失最少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。