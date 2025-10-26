神父變「魔鬼代言人」找聖人候選人惡行、不檢點行為 天主教制度別有深意

快訊

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

若想要避開討厭少數意見的心理傾向，運用「魔鬼代言人」（Devil’s Advocate）的思考方式是很有效的。魔鬼代言人這個名詞來自於天主教教會選拔聖人時，會指派一位神父負責找出聖人候選人的缺點或問題，而這位神父就稱為魔鬼代言人。

一旦被指派這個任務，這位神父就必須調查聖人候選人的惡行、不檢點的行為等等，證明這名候選人的不適任。

針對魔鬼代言人的指證，另一派的人則會提出反駁，主張候選人的適任性。聽過雙方的辯論之後，教會才會決定此候選人是否能夠列入聖人之列。

本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》
天主教教會在一五八七年引進這項制度。當時的幹部們，也就是教宗與樞機主教們信仰的是同一個宗教，所有人員也都在相同的修道院或教會中共同生活，因此教會非常清楚這是一個同質性相當高的團體，也明白這種同質性團體的決定有一定的危險性。

透過魔鬼代言人制度的引進，故意製造聽到不同聲音的機會，以求做出客觀且冷靜的判斷。

就像這樣，在會議中透過對某項意見的反駁或批判，能夠做出更適當的討論結果。只是，實際上針對某項意見提出反駁或批評，可能會被視為人身攻擊，在現實中非常不容易推動這種做法。

因此，如果無法採用魔鬼代言人這種嚴格反對者的方法，可以將共識內容或提案寫在白板上，或是透過投影機放映在螢幕上，讓所有成員針對寫出來或投影出來的意見提出反駁，這樣的方法也有幫助。

雖然這方法看起來很簡單，不過比起當面被別人批評「你的想法有問題」，單純看到寫出來的內容遭到反駁，遭批評的人也比較容易豎耳傾聽。發放共識案的文件也是有效的做法，這也有實際案例。一九九四年ＷＴＯ（世界貿易組織）剛成立時，世界各國齊聚一堂討論要簽訂哪些協議。

那時，當時的祕書長鄧克發送了被稱為「鄧克提案」（Dunkel Proposal）的草案給各國。在各國來回對此草案的批評、辯論當中，逐漸匯集了需要討論的事項。

把該批評或辯論的內容寫在書面上，利用這個方式讓大家針對條件或文件進行批判討論，而不是把批判的矛頭指向特定國家。透過這樣的方式，一開始預測可能會進展困難的談判，也終於勉強達成共識了。

（本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》作者：田村次朗,隅田浩司 譯者：陳美瑛)

