聽新聞
0:00 / 0:00

談判時遇對方發怒要安撫？ 日本人也招架不住！ 專家：把注意力放在說話內容

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

‧別被日本人的美德利用

特別是日本人不擅長面對談判對象在談判中偶爾表現出來的態度，尤其是憤怒或不滿，甚至對於我方提案明顯表現出來的不同意或不愉快等情緒。

像這種時候，大部分的人都希望盡快脫離這種尷尬的氣氛，而容易犯下為了討好對方而讓步的致命錯誤。

‧以「談判＝遊戲」的心態面對

實際吸收商界人士的經驗就會知道，日本企業的負責人在國外進行合作時，無論與對方的合作關係有多久遠，偶爾也會遇到對方以發怒、顯現不悅的態度迫使另一方讓步的心理戰術。

本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》
本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》
在國外，就算雙方有持續的合作關係，有時也會以遊戲的感覺刺激一下談判對象。其實這是在試探對方是否會驚慌地趕緊讓步。雖說這種做法不是很令人贊同，不過我們自己也不能中計。

‧把注意力放在談判內容上吧！

面對這種談判對象時，應對的方法就是對於自己充分準備的結果，以及提出的條件等都要有自信，然後提案，並且把注意力放在對方的發言，而非其表面上的態度。

在談判中，對方言語之外的訊息當然很重要，不過除了非言語的訊息之外，把重點放在對方的說話內容效果會更好。

順帶一提，有學者研究如何從談判對象的表情判斷對方的意圖，特別是看穿對方的謊言、目前的感覺等（參考Paul Ekman《心理學家的面相術》﹝Understanding Faces and Feelings﹞）。這個方法在調查犯罪時廣為運用，確實也有效果。

不過，若想要讀取對方的表情需要相當程度的訓練，稍微練習一下的程度是無法精準運用的。如果把焦點鎖定在談判中想要得到的結果，就要傾全力集中自己的注意力，聽出談判對象在說些什麼，而非注意對方的表面態度。

針對情緒性刺激的處理方式，事先就要在內心做好決定，告訴自己就算對方突然發怒，也不要試圖安撫對方，甚至不能為了安撫對方而讓步。從目前的研究結果來看，這種做法可以說是最簡單，也是最有效的解決方法。

‧別因為「已經達成共識，所以什麼都好」，就鬆懈了

最後，如果事前準備做得不夠，會發生對於共識的事後評量較為寬鬆的問題。如果沒有做好事前準備就上場談判，就會產生只要達成共識就算成功的心態。

由於一開始沒有預設目標，所以「只要有達成共識就好」；也由於是否達成共識是評斷談判成敗的標準，就不會反省「有沒有其他更好的共識結果」，或是「以這個條件達成的共識真的好嗎？」最後就簡單一句，「因為已經達成共識，可以了啦」，而草草把事情帶過。

沒有事前準備的談判結束後，就算回顧共識內容，也幾乎找不到己方勝算的部分。假如做好準備再前去談判，共識內容就會與準備時設定的目標產生差距，這時我們就會在意這樣的差距吧。

於是就會自問：「為什麼會產生這樣的差距？」如此就能夠回顧談判的結果，反省「下回的談判應該如何運用策略才對？」、「若想提高日後的談判技巧，該如何準備？」

其實，進行談判學的研習或授課時，最重視的就是讓學生透過模擬談判（Role Simulation）學習，也就是密集進行事前準備、談判以及結果的回饋。

在研習過程中，為了在短時間之內創造出教學成果，便會透過密集的模擬談判與回饋，讓學生學會談判技巧。就算是平常的談判也一樣，不斷重複準備、談判以及事後評量（回饋），就能夠獲得相當大的學習成效。

（本文出自《哈佛‧慶應 最受歡迎的實用談判學》作者：田村次朗,隅田浩司 譯者：陳美瑛)

相關新聞

談判時遇對方發怒要安撫？ 日本人也招架不住！ 專家：把注意力放在說話內容

在國外，就算雙方有持續的合作關係，有時也會以遊戲的感覺刺激一下談判對象。其實這是在…

保險業成功關鍵？客戶不因你講得多清楚而買單！是「我懂你」的那份人情味

成交不靠話術 靠人情深度 增員是保險業很重要的一環，而且職業包羅萬象，從上班族、老師，到旅行社老闆。然而，這些人做一陣子後，都會相繼離開保險業。 問題出在哪裡？最主要的原因是，這些人投入這份工

跳出舒適圈學習…但堅守能力圈！帶著本事去冒險不代表亂闖

在能力圈內行動 在舒適圈外學習 近幾年大家對於舒適圈的概念都比較熟悉了，它源於「舒適區」的概念，是由美國心理學家諾爾．提奇（Noel Tichy）提出。提奇將學習和改變分為三個區域：舒適區、學習

《「我是有錢人」迷思783》經濟成長率上修苦日子降臨？從從容容的退休金是給有準備的人

最近網路媒體上，都在瘋傳一首政治人物的歌詞—「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」。這讓筆者想起這一陣子，與台灣經濟…

退休斜槓後才敢去歐洲玩 理財達人：每年去旅行五次，真的一定比一次更好嗎？

三明治世代常有一種「不能出錯」的完美壓力，想對每個人都負責。其實，不一定要全額幫孩子買房，也可以只給頭期款或短期補貼；旅行不必環遊世界…

5億高中生結婚2小時墜樓亡！法院判「婚姻自始無效」…大陸母親只能繼承200萬？

一場匆促的結婚登記，一場令人震驚的墜樓悲劇，背後藏著一段法律與人性的交鋒。台中一名高中生，名下擁有逾5億元房產，112年與夏男登記同性婚姻，登記後不到兩小時，高中生不幸身亡，法院最終判決婚姻「自始無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。