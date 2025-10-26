圖表看懂歐洲與美國軍事資源！國防總開支、武器系統、裝甲車輛、護衛艦比一比

值得關注的是軍事資源領域的發展。2015年5月，法國、義大利和德國簽署了共同開發歐洲中型長航時無人機（MALE）的合作備忘錄。

這可以構成一項具有潛力、顯著性且規模宏大的合作案，特別是若其成果能夠進行有效的演練。此外，開發未來的坦克和戰鬥機也已經成為歐洲國家之間協議的主題。

本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》 另一方面，歐洲防衛局（European Defence Agency, EDA）繼續在網路安全、空中加油、防務器械製造商認證、戰略運輸等領域中進行低調但必要的工作。歐盟在這些領域中的能力缺口，已然影響其制定長期遠景的能力。

歐洲作為一個巨大的經濟體，有自己的利益和目標，也應該要能夠根據其政治商業目標，來制定外交政策目標，且這些目標不一定與美國相同。

北約在討論各國軍費開支的最低門檻應達到國內生產毛額（GDP）2％，但此舉不一定符合歐洲的利益、目標或願景。歐盟需要為自己的軍費開支建立一套符合自身目標的歐洲敘事。

2018年7月，在布魯塞爾北約峰會上，美國總統川普呼籲盟國做出更多努力，並要求其遵守2014年做出的承諾：在2024年之前，將GDP的2%用於國防開支。

他對德國尤其不滿，指責其對美國存在貿易順差以及國防開支過低。事實上，德國若要符合GDP的2%門檻，其軍事開支將被迫提高到大約七百億歐元。

然而所謂2%的目標並不一定符合歐洲的利益，也並不符合歐洲的世界觀：歐洲一向認為，軍事力量並非保障穩定戰略環境的唯一手段。

儘管如此，歐洲在試圖挑戰川普所描繪、以交易為主軸的北約願景時，依舊困難重重。

然而歐洲的軍事資源主要存在於國家層面，因此這些努力的成果往往顯得分散無力。若歐盟任由二十七個成員國繼續在防務領域中各自為政，可能會危及各國利益、阻礙其發展現代化軍事的能力，並影響到歐洲的長期進程。