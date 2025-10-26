快訊

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

川普當選和英國脫歐後…歐盟重建構 執委會挹注財政資源、軍事防務預算增

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

歐洲是否握有軍事資源？

資料顯示，直至2020年，歐洲國家總體軍事開支仍然相當於中國和俄羅斯的總和。實際上，歐洲國家的軍事預算也在攀升。

隨著烏克蘭危機的爆發、2014年9月紐波特北約峰會，以及巴黎恐攻事件，歐洲防務預算的下降趨勢暫時喊停：東歐、北歐和在西歐部分地區的防務開支都有所增加。

本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》
本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》
德國、法國、荷蘭、波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞以及波羅的海國家等，都在紐波特峰會到2015年6月間，宣布增加其防務預算。

然而歐洲的軍事資源主要存在於國家層面，因此這些努力的成果往往顯得分散無力。

若歐盟任由二十七個成員國繼續在防務領域中各自為政，可能會危及各國利益，並阻礙其發展現代化軍事的能力。

而若歐洲各國無法在國家層級上維持具有一致性的軍事能力，歐洲的政治現狀就會變得岌岌可危，並且進一步對各國的能力儲備、國防工業供應商、武裝部隊的維護、國防工具的協同性等造成負面連鎖反應。

歐洲的軍事能力

然而自2013年12月以來，歐洲在防務領域的行動上似乎有所覺醒。首先是歐盟執委會在防務領域的重要性顯著增加，儘管這並非其原先的職責範圍。

歐盟執委會帶來了寶貴的財政資源，以及多年來眾所期待的政治推動力，而法德雙方在過去並未成功地在這方面發揮作用。

歐盟執委會也推動了政治議程，向成員國提出建議、工具和機制，並迫使成員國在防務問題上作出反應、確定立場。

有鑑於防務領域中存在的結構慣性，以及歐洲各國過去缺乏實質進展，歐盟執委會在此扮演的角色就非常關鍵。

歐盟成員國可以借鑑於這種大膽的嘗試，向世界展現自己如何利用川普當選和英國脫歐所開啟的機會之窗來構建歐盟，並已產生了實際成果。再者，歐洲從未放棄與周邊世界接軌。

（本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》作者：奧利維耶．德．法朗斯 譯者：李佳)

相關新聞

川普當選和英國脫歐後…歐盟重建構 執委會挹注財政資源、軍事防務預算增

隨著烏克蘭危機的爆發、2014年9月紐波特北約峰會，以及巴黎恐攻事件，歐洲防務預算的…

圖表看懂歐洲與美國軍事資源！國防總開支、武器系統、裝甲車輛、護衛艦比一比

另一方面，歐洲防衛局（European Defence Agency, EDA）繼續在網路安全、空中加油、防務器械製造商認證、戰略運輸等領域中進行低調但必要的工作…

神父變「魔鬼代言人」找聖人候選人惡行、不檢點行為 天主教制度別有深意

當時的幹部們，也就是教宗與樞機主教們信仰的是同一個宗教，所有人員也都在相同的修道院或教會中共同生活…

談判時遇對方發怒要安撫？ 日本人也招架不住！ 專家：把注意力放在說話內容

在國外，就算雙方有持續的合作關係，有時也會以遊戲的感覺刺激一下談判對象。其實這是在…

保險業成功關鍵？客戶不因你講得多清楚而買單！是「我懂你」的那份人情味

成交不靠話術 靠人情深度 增員是保險業很重要的一環，而且職業包羅萬象，從上班族、老師，到旅行社老闆。然而，這些人做一陣子後，都會相繼離開保險業。 問題出在哪裡？最主要的原因是，這些人投入這份工

跳出舒適圈學習…但堅守能力圈！帶著本事去冒險不代表亂闖

在能力圈內行動 在舒適圈外學習 近幾年大家對於舒適圈的概念都比較熟悉了，它源於「舒適區」的概念，是由美國心理學家諾爾．提奇（Noel Tichy）提出。提奇將學習和改變分為三個區域：舒適區、學習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。