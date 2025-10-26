川普當選和英國脫歐後…歐盟重建構 執委會挹注財政資源、軍事防務預算增

歐洲是否握有軍事資源？

資料顯示，直至2020年，歐洲國家總體軍事開支仍然相當於中國和俄羅斯的總和。實際上，歐洲國家的軍事預算也在攀升。

隨著烏克蘭危機的爆發、2014年9月紐波特北約峰會，以及巴黎恐攻事件，歐洲防務預算的下降趨勢暫時喊停：東歐、北歐和在西歐部分地區的防務開支都有所增加。

本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》 德國、法國、荷蘭、波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞以及波羅的海國家等，都在紐波特峰會到2015年6月間，宣布增加其防務預算。

然而歐洲的軍事資源主要存在於國家層面，因此這些努力的成果往往顯得分散無力。

若歐盟任由二十七個成員國繼續在防務領域中各自為政，可能會危及各國利益，並阻礙其發展現代化軍事的能力。

而若歐洲各國無法在國家層級上維持具有一致性的軍事能力，歐洲的政治現狀就會變得岌岌可危，並且進一步對各國的能力儲備、國防工業供應商、武裝部隊的維護、國防工具的協同性等造成負面連鎖反應。

歐洲的軍事能力

然而自2013年12月以來，歐洲在防務領域的行動上似乎有所覺醒。首先是歐盟執委會在防務領域的重要性顯著增加，儘管這並非其原先的職責範圍。

歐盟執委會帶來了寶貴的財政資源，以及多年來眾所期待的政治推動力，而法德雙方在過去並未成功地在這方面發揮作用。

歐盟執委會也推動了政治議程，向成員國提出建議、工具和機制，並迫使成員國在防務問題上作出反應、確定立場。

有鑑於防務領域中存在的結構慣性，以及歐洲各國過去缺乏實質進展，歐盟執委會在此扮演的角色就非常關鍵。

歐盟成員國可以借鑑於這種大膽的嘗試，向世界展現自己如何利用川普當選和英國脫歐所開啟的機會之窗來構建歐盟，並已產生了實際成果。再者，歐洲從未放棄與周邊世界接軌。

（本文出自《一看就懂！歐洲與地緣政治》作者：奧利維耶．德．法朗斯 譯者：李佳)