跳出舒適圈學習…但堅守能力圈！帶著本事去冒險不代表亂闖

在能力圈內行動 在舒適圈外學習

近幾年大家對於舒適圈的概念都比較熟悉了，它源於「舒適區」的概念，是由美國心理學家諾爾．提奇（Noel Tichy）提出。提奇將學習和改變分為三個區域：舒適區、學習區和恐慌區（見下圖）。

對一個人來說，如果一直學習對自己沒有難度的知識，或者經常做得心應手的事情，久而久之就很容易停止成長，這就是處於舒適區的狀態。

而最理想的狀態是處於學習區，學習具有適當挑戰性的內容，略有壓力，讓自己的精力和行為達到最佳狀態。一段時間後，學習區便會慢慢變為舒適區，人也隨之成長。隨著舒適區的不斷增大，一部分因超出自己能力範圍過多，而引起心理不適的恐慌區，也會慢慢變成學習區。如此反覆，你的能力就會越來越強，你的價值也就越來越高。

認識能力圈

巴菲特曾說過，自己的成功之道是在能力圈內行動，在舒適圈外學習。所謂能力圈，就是一個人透過不懈的努力和學習，建立起來的真實能力範圍。

我認識一個長輩，她在10年前開始購買房產進行投資。她的投資理念非常簡單、有效：只買住家社區附近的房子。因為她熟悉周邊的環境，也熟悉這周邊的房價水準和房型。而且，因為一直在附近看房子，有很多人賣房時會繞開仲介，直接來問她。由於對投資物件非常熟悉和了解，一套房子可以賣多少錢，她看過一次之後就大致清楚了。

她幫其他人賣房認識了很多朋友，並以此為契機，擴展了自己的新業務────租房。由於她已經在附近買了七、八套房產，裝修和維護都有熟悉的工程行，所以她出租的房子價格會相對便宜。面對房客，她可以給出七、八種不同的選擇。她的房客基本上都是熟人介紹，空屋率也比較低。

在職場上，熟知自己的能力圈，即使遇到超出能力圈的事情，也能迎刃而解。

曉敏是一位行銷總監，個人能力和管理能力都很強，但是她有一個弱點：對數字永遠不敏感，經常在計算上出錯。她也意識到這點並且告訴我，她上大學填科系時，就看哪個科系不用學數學，後來選了法語系，從此開始了她的自由人生。不論是做商務推廣還是做品牌，只要能找到專業的人去做預算，其餘她都能做得有聲有色。

所以，你不必十項全能，只要認識自己的能力圈邊界並且不斷深耕，一定會發揮自己的價值。

事實上，跨科學思維教會我們學習更多的核心知識，但這並不意味著你可以無限的跨學科，各領域的知識都去學，而是要和能力圈結合起來，找到自己最擅長的區域。例如巴菲特，他投資時從來不碰互聯網科技股，他坦言，因為自己不懂。

他篩選投資物件的方法是：圍繞你能夠真正了解的企業畫一個圈，然後再衡量這些企業的價值高低、管理優劣以及可能出現的風險大小，最後排除那些不合格的企業。而對於能力圈以外的公司，無論別人怎麼看好都不予理會，哪怕錯過再多的賺錢機會也不後悔。

跳出舒適圈 堅守能力圈

了解舒適圈和能力圈的區別後，該如何去做呢？一定要記住這一點：實踐。巴菲特的能力圈是經過長期實踐得出來的，要想找到自己的能力圈，就要去嘗試。學以致用時，就會明白自己是身在舒適圈還是能力圈。

我在讀MBA的兩年中，最有學習動力和成效的階段，是我在讀書時開始嘗試創業的日子。到了真正行動的時候，才發現書上那些倒背如流的公司戰略、行銷規畫大部分都是紙上談兵，根本無法為我所用。而我遇到的問題，例如怎麼說服客戶簽單、怎麼說服有經驗的培訓師以低價來上課、怎麼做行銷和推廣、怎麼找到目標客戶，這些教授統統都沒有教過。這些問題到底屬於舒適圈內還是能力圈，只有透過自身實踐，邊做邊學，才能發掘自己的邊界。

所以，即便你對自己大學的科系不感興趣，即便心儀的行業和自己所學並不一致，這些都不是問題。你要做的就是不斷實踐，找出自己擅長的部分，並把這個部分圈起來，成為你能力圈的組成部分。然後再對這個部分傾心研究，成為佼佼者。把自己當作資產經營，便會擁有越來越高的價值，為你帶來終身現金流。

不給自己的人生設限

其實對於這一章，我最開始想跟讀者朋友們聊聊自己的大學志願。例如填志願選什麼樣的科系最有前途、或者「錢」途？如果科系選錯了怎麼辦？科系自己不喜

歡怎麼辦？但後來我發現，聚焦在大學科系本身就狹隘了，因為學習這件事遠遠不只讀大學，就讀的科系也不足以決定你的事業方向和人生。

我們公司在2018年完成4億2,000萬元的A輪融資（按：若剛起步的小公司或團隊資金不足想對外融資，一般順序為天使投資→A輪融資→B輪融資→C輪融資等），記得當時投資人和我們溝通的過程中，有一點對我們很認可，他們說：「你們公司很多重要職務的員工，都不是專業科班出身，這一點很好。」一個國家經濟是不是發達、社會是否繁榮，就是看階層有沒有自由流動的可能，而一個企業是不是有朝氣和未來，就看能不能挖掘出人才的潛質，不拘一格的使用人才。 大是文化《90%的人對前途迷茫： 用「錢」的角度給你人生答案，超過400萬人付費學習的課程》，作者：水湄物語

企業的朝氣和未來是我們自己要努力去爭取的，但是用人上的不拘一格，我們確實做到了：我們負責營運的同事，學的是火車相關專業；負責內容的同事，學的是飛機製造；負責業務的同事，學的是外語；負責行銷的同事，學的是電腦軟體工程；而他們的老闆我，學的是紡織......對於我們每個人來說，學到的知識從來不是限制，真正限制我們的是學習能力和學習意願。世界在變化，每天都有新的知識，每天都需要我們去給自己歸零，然後重新出發。

在我看來，一個人最寶貴的特質就在於：不會自我設限，總是勇於學習、勇於嘗試、勇於改變。世間沒有一勞永逸的事，成為富人不是一個終點，而是一項能力，一項可以不斷讓自己創造現金流的能力。學習和投資一樣，需要你保持這項能力並且把自己活成資產，這樣無論你是什麼科系，都是無價的。

