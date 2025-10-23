《「我是有錢人」迷思783》經濟成長率上修苦日子降臨？從從容容的退休金是給有準備的人

最近網路媒體上，都在瘋傳一首政治人物的歌詞—「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」。這讓筆者想起這一陣子，與台灣經濟有關的財經新聞，可以說是極好與極壞並陳，很值得投資理財大眾注意及因應。

台灣經濟成長率數據佳

有關數據極好的方面，主要與各單位大幅調升台灣經濟成長率有關。遠的不說，單是近一週來，就有國際級的國際貨幣基金（IMF），以及國內的中華經濟研究院，大幅上修台灣的GDP成長率。

根據IMF的說法，調高成長預估主要是由於一些因素，使得全球提供暫時性緩解。其中包括企業及家庭，趕在美國提高關稅前搶購產品，以及美元貶值促進全球貿易等」。

至於中經院則表示：「受惠對等關稅緩衝期帶動之提前拉貨效應，以及AI科技熱潮推升全球對半導體需求，台灣2025年上半年經濟成長高達6.75%，其中，第2季更達8.01%。下半年因AI熱潮延續，商品與服務輸出與輸入在商品貿易維持暢旺情形下，第3季經濟成長率初估約5.82%，第4季則受基期偏高影響，經濟成長動能略緩，成長率約為2.71%，併計全年經濟成長率為5.45%」。

而台灣的經濟榮景，也可以從出口表現中看出。根據財政部的統計，8月出口584.9億美元，並再創歷年單月新高。9月出口雖月減7.2%，但年增率仍有33.8%。累計1至9月出口4526.8億美元、年增29.7%，預料前10月出口將提前刷新歷年新高，全年出口挑戰6000億美元、貿易出超更上看千億美元。

除了大幅調升台灣的經濟成長率外，台股加權指數迭創歷史新高。截至21日為止，台股加權指數已經來到了2萬7752.41點的歷史新高，而權值佔大盤超過4成（2025年9月底資料）的台積電，股價也來到1480的高點。

然而，在以上眾多極好的新聞背後，筆者認為還隱藏著更大，且值得每一位投資理財大眾密切關注及因應的變局。

景氣不錯是假象？僅落在少數產業別

首先，景氣榮景，嚴重傾協於少數產業。這是因為AI及高效能運算的需求強勁，才使得電子及資通產品出口大放異彩。但除此之外，包括塑橡膠、紡織、運輸工具、基本金屬等傳統產業，表現呈現疲弱的態勢。

其次，是無薪假人數已逐漸增高。例如勞動部在16日，所公佈的無薪假（政府只願稱為「減班休息」）假資料數是：企業共432家、8,543人，較10月初增加34家、人數微幅增加38人，無薪假呈現趨緩；受美國關稅影響而實施無薪假者共354家、7,923人，較10月初增44家、168人。其中，更值得注意的是，本期一家竹科業者，申請4人實施減班休息，讓原本「無薪假0人」的科技重鎮—竹科「破蛋」。此一數字，在今年最火紅的科技業中格外醒目。

再者，則是出現關廠、賣廠房增加的新聞。早在七、八月時，經濟部就已列出受影響最大的產業，至少包括扣件、手工具、水五金、工具機及機械等，出口導向型的潛在高風險產業；甚至連台灣最重要的半導體等14項出口產業，也都有可能受到大衝擊。

且在最近，更傳出因為受到美國對等關稅暴增的衝擊，經營環境不佳，台中產業園區廠辦易主件數增加的新聞。且據了解，台中產業園區廠辦易主件數暴增到1個月20件以上，業別涵蓋熱處理、衛浴、印刷、塑膠等，尤其工具機產業面臨嚴峻挑戰。

預先做好「準備過苦日子」

以上，筆者列舉了這麼多的新聞，主要是想要提醒絕大多數的理財大眾，可能真的要預先做好「準備過苦日子」的實際準備。為什麼說是「絕大多數」呢？因為台灣是一個出口導向的國家，經濟成長不但嚴重依賴出口，且更只集中在少數產業，特別是與AI有關的高科技產業等。

可以這麼說，未來除了少數民眾，還可以繼續「吃香喝辣」之外，其餘大多數民眾若想游刃有餘地生活，都可能要有以下的實際（而非只是心理）準備。

準備一、預留至少一年以上的緊急預備金。這是因為，假使台灣大部分的產業都遇到關廠逆風、許多有工作者，即將面臨長期失業，或是拉長待業的時間，那麼，預留更多的緊急預備金，絕對有其必要性。且如果是轉換不容易的行業或職位，這個金額水準，還可以再提升一些。

也許讀者會說：「如若真的長期找不到工作，就算有一年生活費的緊急預備金，怎麼可能夠用」？而筆者對此的看法是：也許這點錢真的不夠，但是，相對大多數沒有準備的人來說，這筆錢至少可以讓當事人「撐的更久一些」。

目前，只要有投保就業保險的勞工一旦失業，依法都可以領取最長6個月（身心障礙者最長9個月）、依退保時月投保薪資（最高4萬5800元）60%的水準，領取到「失業給付、失業者及隨同納保眷屬的健保費，可享有全額補助，且如果被保險人是「非自願離職」，並向公立就業服務機構辦理求職登記，經公立就業服務機構安排參加全日制職業訓練，還可領取一筆職業訓練生活津貼（請領職業訓練生活津貼期間，有受其扶養之眷屬者，每1人按申請人離職辦理本保險退保之當月起前6個月平均月投保薪資10%加給給付，最多計至20%)。

儘管如此，筆者還是想要不厭其煩地提醒：除非擁有「不怕找不到同額薪水工作技能」的上班族，否則，真的千萬不要輕言辭職。且由於就業保險費率計算，是依照勞工保險月投保薪資為準，而目前勞保月投保薪資最高上限是4萬5800元。所以，特別是薪資水準較高者，更有必要多準備一些緊急預備金。

準備二、即將退休的民眾，若真的擔心股市大跌，可以考慮將所有投資項目，「逢高、分批贖回」以「落袋為安」。在此，筆者想要先行澄清：此一建議，並不是鼓勵民眾「炒短線」，或是「不認同長期投資」。

注意！目前全球股市多處於高點

之所以會提出「分批落袋為安」的建議，主要是因為全球股市真的都在高點，但各國經濟前景，都有疑慮現象。特別是對於接近退休、退休時需要一整筆退休金的民眾來說，假設市場大跌，有可能會導致退休金嚴重縮水。因為在退休之後，投資人不但無法再有新資金投資，反而還要開始持續領取生活費。在「只出不進」之下，退休基金可能會快速用盡。

以上所謂的「需要一大筆退休金」情況是：在退休時，將所有累積投資的總額，拿去買一張或多張的即期年金險；或是匯入已經開立的預開型安養信託帳戶…等情形。

當然，從「長期投資」的角度來看，任何時候的短線大跌，都是長線的極佳買點（可持續投資）。因為筆者也心知肚明，人非上帝，根本不可能知道股市何時到頂？且現在賣出之後，未來很有可能不再有低點，可以讓投資人「逢低買進」。

只是個人唯一可以確認的是：當市場已經瘋漲、狂漲之際，短期內若有大筆資金需求的人，若不能提早「落袋為安」，等真正需要資金時，就有可能經歷「紙上富貴」的空歡喜一場。

筆者做了一個試算，假設準備在65歲退休的上班族，已經在60歲時，累積了500萬元的資產。在正式退休之前，如果年化報酬率都能維持在4%（每月仍定期定額投資1萬元）。那麼到65歲時，總共可以累積出超過653萬元的退休金。

不過，萬一此人分別在60、61、62、63及64歲時，發生股市大跌3成的股災。那麼，到此人65歲時，所累積的退休金將分別降到441、436、431、427及423萬多元而已。

憂退休金縮水？投資人最好逢高獲利了結

假設這位歷經股市大跌的上班族，預計自65歲退休起，不再定期定額投資，且每月開始提領4萬元的生活費。那麼，他可能只能領到差不多76、77歲時，退休金帳戶裡的金額，就會被提領一空。

但是，假設60到65歲這段累積退休金的期間，股市並未大跌（維持年化報酬率4%）。這位上班族，則可以一直領到84歲時（假設年化報酬率維持在6%，則可以延長到100歲才提領一空）。

當然，以上只是假設情況。市場不可能每年的報酬率，剛剛好都維持在4%。只不過，正由於未來高點不可預期（也許真正的高點，會在半年或一年之後），更突顯了「分批出場」的重要性。

特別是「還沒幾年，就要退休」的投資人，恐怕必須思考清楚：假設在退休前，剛好遇到金融市場大跌，自己能夠容忍退休金的大幅縮水，並且提早「無錢可領」嗎？

所以，個人才會建議即將退休，又謹小慎微的人，也許可以考慮在「逢高」時，「先出一半」。但更大的重點是：慎選這筆贖回資金的停泊處。對此，筆者只有兩大原則：其一是，絕不能花掉，而要紮紮實實地儲存下來，或是直接買能提供固定現金流的「長天期公債」或「（即期）年金險」；其二，則是停泊在流動性高，且報酬率較高的標的上。

個人認為，貨幣型基金（目前年化報酬率約在0.5%~1.5%間，視市場利率行情而定）及短天期定存（2025年10月約在1.635%~1.755%之間），是較為合適的標的。而最不適合選擇的，則是中天期（5-7年）儲蓄險保單（因為保單在前面幾年解約，幾乎沒有多少解約金可以領回）。

假使日後股市真的一如預期而大跌，投資人可以隨時，將前者（貨幣型基金）解約，並在最短的時間內投入股市。但其缺點，就是利率會比各期定存利率低很多。

至於銀行定存利率，雖然比貨幣市場基金的年化報酬率高。但它在解約時，利息會有「利息打八折」的折損（假設原本存一年定存，卻只存了一個月就解約，則利息會依一個月期定存利率，再打八折計算）。

除此之外，筆者也強烈建議採取逢高分批贖回的投資人，一定要謹記的是：原先定期定額投資，絕對不能停扣。且一旦投資人真的看錯行情，也能在股市有大幅下跌時，分批進場買回。

當然，市場的走勢，永遠無法讓人正確預期。也有可能投資人在分批出脫投資標的後，股市還持續上漲一段期間。且等投資人又再進場追高後，才開始逐步走跌。

老實說，這種情況也真的無法100%排除。所以，真的擔心自己，會遇到這種情形的投資人，那就請好好待在市場裡，讓自己繫好安全帶，以便安穩地度過市場的大幅波動。