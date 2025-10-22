快訊

5億高中生結婚2小時墜樓亡！法院判「婚姻自始無效」…大陸母親只能繼承200萬？

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
台中高中生登記同性婚後2小時墜樓亡，法院認婚姻缺乏真意結合，判決自始無效。（本報資料照片）
台中高中生登記同性婚後2小時墜樓亡，法院認婚姻缺乏真意結合，判決自始無效。（本報資料照片）

一場匆促的結婚登記，一場令人震驚的墜樓悲劇，背後藏著一段法律與人性的交鋒。台中一名高中生，名下擁有逾5億元房產，112年與夏男登記同性婚姻，登記後不到兩小時，高中生不幸身亡，法院最終判決婚姻「自始無效」，夏男無繼承權。

法院認定：缺乏「真意結合」 婚姻無效

台中地院審理後認為，兩人登記前並無戀愛關係，登記當天也無親密互動或共同生活計畫，雙方缺乏民法所要求的「真意結合」，因此判決婚姻無效，判決確定後，夏男依法不具配偶身分，無法繼承高中生的任何遺產

龐大遺產由誰繼承 關鍵在於生母身分

若高中生母親為大陸地區人民，依法只能繼承200萬元，其餘數億元的遺產，則由與高中生有血緣關係的兄弟姊妹繼承。假如高中生母親有確定取得台灣身分，五億多的遺產將全數歸屬生母所有。

兩岸律師楊軒廷提醒：婚姻不是財富捷徑 假結婚需要付出法律代價

婚姻不是財產通道，而是法律與情感的契約，若缺乏真誠意願，即使形式合法，也可能被法院認定婚姻無效，甚至還會有刑事責任，千萬不要鋌而走險啊！

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

