退休斜槓後才敢去歐洲玩 理財達人：每年去旅行五次，真的一定比一次更好嗎？

1.我真的要非要做到完美不行嗎？

三明治世代常有一種「不能出錯」的完美壓力，想對每個人都負責。其實，不一定要全額幫孩子買房，也可以只給頭期款或短期補貼；旅行不必環遊世界，也可以是分期小旅行；裝潢也可以局部，不必大翻修。

像是我退休後前幾年去的是，澳門和東京，隨著理財上軌道，也找到斜槓收入之後，才開始出發去像歐洲這樣比較遠的地方。而2024年我去旅行三次，2025年上半年因為還在進行第二本書的打書活動，還有寫這第三本書。恰好又碰到川普關稅戰的股災，所以在寫書的5月，一次也沒有去遠的地方旅行。後來，沒想到股市很快漲上來，書籍初稿也完成，我便放膽去了土耳其。

不必執著於每件事都要做到盡善盡美。感到疲憊時，不妨隨緣，邊走邊看。人生無常，即便真的把所有想做的事都完成了，在離開的那一刻， 是否就一定會覺得「我的人生比別人更值得」呢？別陷入「非全有即全無」的糾結。沒做到滿，也不等於什麼都沒有。

練習只在能掌握的範圍內努力，對於無法控制的部分，學會放過自己。試著欣賞自己—在有限的條件下，仍能做出最智慧、最合宜的選擇。多，真的那麼重要嗎？也許在「精」不在「多」 。「現在不玩，以後玩不動。」這句話聽起來簡單直覺，但有想過嗎—每年去旅行五次，真的一定比一次更好嗎？

本文出自《有錢到老後》 我喜歡在旅程結束後寫遊記、回看走過的地方、研究當地的地理人文，讓旅程的樂趣被延伸。2024年我去了歐洲三次，當下確實美好，但回來後忙家務、跑宣傳、寫書，沒空做「事後沉浸」，那幾趟在我心裡更像是「消費」，CP值不如預期。與其如此，不如一年只去一∼兩次，但能完成一次完整的「事前研究+ 事後整理」，更有滋味。

2025年6月去土耳其回來，我才無意間翻到土耳其2006年諾貝爾文學獎得主奧罕‧ 帕慕克（Orhan Pamuk）的《伊斯坦堡》。心想：若是出發前讀過這本被稱為「土耳其版的《紅樓夢》」的作品，就更能理解這片土地的文化底蘊，也更能理解為何土耳其男性把公共空間當作自家客廳一般搭話；而不只是回來說一句「我也去衝了熱氣球」。

如果旅遊回來，只是多了幾句聊天話題，像是：「那裡我也去過、那個真的好好吃」，在這個大家都去過很多地方的時代，其實也不稀奇。村上春樹《海邊的卡夫卡》中，主角在瀨戶內海小島上帶著孤獨進行自我試煉，那種「自我放逐式的心靈之旅」提醒我：當預算有限，不必拚次數；把時間放在事前閱讀與事後梳理，反而能把旅程「做深」。

回到自己的例子：我曾一時失心瘋買了兩支熱門拍照手機，最後幾個月後就賣掉一支。對我而言，「多」只讓腦袋打結；留一支，鑽研到位，反而更有成就感。

2.拒絕社會廣告，找到不花大錢的快樂方式

不同文化都有「集體廣告」：

日本人：不給別人添麻煩—電車上不講電話，加班到很晚才離開， 甚至生病也要道歉。 美國人：努力追求夢想—名校、好車、好房是「美國夢」，失敗被視為個人問題，成功則是應得的獎勵。 韓國人：真正愛自己的人要「投資外貌」—整形是「投資」，保養步驟越繁複越被視為「愛自己」，素顏出門則像是「不尊重他人」。

我們也一樣被這些「隱形廣告」影響。例如：看見別人幫孩子買房， 就覺得自己也該做；看到朋友常出國，就懷疑自己是不是太節省。可是冷靜想想：

一筆錢灑下去，真的能解決孩子所有的人生難題嗎？孩子會因此心懷感激？其實更難、更重要的，是時間的投入，因為真正能建立深厚親子關係的，是陪伴與支持。而能看見孩子靠自己的力量站起來，才是父母最大的安慰。

旅行也是如此：你是真的發自內心嚮往某個地方，還是因為臉書和朋友的聊天話題「大家都飛來飛去」才覺得自己不能落後？

我常在演講結束後順遊一個小景點。記得有次在台中講完課，我在苗栗高鐵站下車，臨時包了一位熱情的司機先生的車。他帶我去通霄落日平台看夕陽，又繞去海邊小漁港。短短幾個小時，卻是一段意義深刻的小旅行。我最後把那天的講師費分享給他，錢因此有了溫度，而他也開心的說可以早點回家陪老婆吃晚餐。

那一趟小旅行讓我明白：快樂不一定要花大錢。它可能來自一場不期而遇的交流、一個剛好的夕陽、一段自在的陪伴。

所以，別被「社會廣告」綁架。問自己：對我真正重要的是什麼？等到人生最後一天，我們在意的會是「出國幾次」嗎？還是與家人之間曾經並肩克服難關的記憶？重點不只是結果，而是過程中，彼此相伴、共同成長的那些時光。

3.把選擇做成「階段性」：不是不做，而是排好順序做到哪裡

我並不是要你一味的對抗社會風氣；如果那些確實是你真心想做的事，重點不是「不做」，而是先排順序、看自己能做到哪裡。先依「三桶金法」把資產按時間與用途分類—短期現金桶先備好，其餘願望再分為「享受」與「夢想」兩類，逐步完成：

中期備用桶｜享受人生基金

提撥合適比例放在這裡，再盤點在身體健朗階段想完成的清單： 例如幾趟「一定想去」的旅行、居家裝潢等，都先預留在此桶。

長期增值桶｜人生理想基金 & 醫療照顧準備金

設定10年期的目標：為孩子準備到多少、為自己預留多少照顧基金。以股票型ETF等具長期成長性、風險分散的工具為主。同時與孩子討論，這段時間他／她能如何為自己的未來負責。到了10年檢查點時，再把這筆資金區分：可動用於「夢想費用」的部分取用，其餘繼續長線增值，以支應長照、醫療等需求。

以這種階段性方式安排，讓「現在的我」與「未來的我」不再對立： 想做的事不是不做，而是在可控的節奏裡逐一完成。

4. 增強你的能力，縮短「認知差距」

與其陷在焦慮裡，不如開始動手做一點點事情。像是：

查找相關資料。 列出個人預算。 釐清「三桶金」的短、中、長期財務安排。 試算4%法則的提領率。

這些動作能讓你逐漸縮短「知道要做」與「真正去做」之間的落差。 如果發現資金真的不夠，別停留在擔心，而是務實的去找斜槓收入或兼職工作，增加現金流。這樣一來，不只財務更有彈性，心理上的安全感也會大幅提升。

（本文出自《有錢到老後》作者：嫺人)