有錢到老後讓錢活得比你久 三桶金計畫打造不怕老、不怕窮的退休理財指南

在退休的航程上，海象和船隻狀況要注意、自己的心要理，難度已經不小，這時，還要面對多元且也讓人無所適從的各種理財門派和說法：大家都在搖旗吶喊告訴你：「這艘船才是不必擔心風浪，且月月補給佳餚美酒的選擇！」

語氣雖然斬釘截鐵，但要做出漫長投資旅程中不後悔的決定，還是要留意。想想這些話語之所以簡單迷人，會不會其實是沒預告你海上會遇到哪些風險等細節。

所以，希望本書能幫助到想安然退休的你：

● 用有根據的方式、取代直覺式的安心：這本書分享的事，有研究根據的理財方式「三桶金法」、「資產配置」、「4% 法則」，而不是分享我個人「感覺這樣做比較安心」，或是「我發明了一個好用的理財方 式」。

雖然很少人能百分百對公式執行到位，但是退休的航程上，你必須要知道座標、方位在哪裡，即使偏離一點，也不至於完全被錯誤的觀念拉走而迷失方向。

● 剖析心理偏誤，避開自己可能的錯誤和易於被詐騙誤用的陷阱：了解並承認我們會有「損失趨避」、「未來折扣」和「認知失調」，讓我們可以更了解自己在各種情境下會出現的焦慮，不過是說明了自己是人，因此難逃人性。透過多次的剖析練習後，希望下次再出現焦慮、憑直覺做理財選擇時，可以按一下暫停鍵，讓更理性的答案有機會浮現。

本文出自《有錢到老後》 影響退休甚鉅，但在說到退休理財時卻少人提的，還有一項：詐騙。詐騙，每天騙走台灣人幾億白花花的錢，這些人在海面放上誘人標示：「免費送書」、「老師手把手教」、「今天不投就太晚」，但，當發現那是吸走資金的暗流已經來不及。

尼可拉斯．凱吉（Nicolas Cage）說到破產時的那句話：「太過信任錯的人」，雖然讓我很警惕，但更常見的是，我們被心理偏誤拉走，才會相信了錯的事。

● 建立退休後的健康消費心態和分享具體規劃方式：退休前是財務的累積，退休後要開始花這筆累積出來的錢，這是一種需要調整的心理轉換。我自己在剛退休時，失去固定的薪資收入，也出現了兩三年的金錢焦慮：不敢去旅行，剪髮也靠著尋找一次 250 元的平價髮廊來讓自己安心。

隨著時間經過，考量的金額還變大了，出現了該不該支援成年孩子的拿捏難題，更別說，偶爾會收到讀者分享長輩臥床 10 年，退休金用罄，手足爭執、家庭分崩離析一再重複上演的劇碼。

該不該花這筆錢？什麼時候才花這筆錢？許多人不喜歡規劃，認為隨遇而安當然是種豁達。認為規劃也無法確保所有情境都能獲得解決。但就像出門旅行帶著地圖，還是會比靠直覺前進多一份安心感。

● 開始想那不敢想的最後一條航線—傳承：這是我自己也很沒把握的一題，所以我想借本書和大家一起沙盤推演，老後認知衰退時該如何處理。另外，如何和家人、子女談錢？雖然心理學上說「課題分離」，你的問題是你的，我的是我的，這是正確的態度，但關於錢，沒有安排好，即便有態度，沒有做法，也會前功盡棄，無意中破功。

錢少，需要提早讓孩子知道，到時照護的資金從哪裡來，而父母就算養好了一桶足夠的金，卻也可能因為沒有事先溝通和安排，沒有辦法順利取用，成了成年子女在接手照護階段的難題。也看過不少案例，一世功名，最後敗在親子失和，手足不再聯繫。

這是我個人寫這本書時特別有感的一個段落。我寫下對這個議題的探討和計畫，和大家共同勉勵。

● 不只停在焦慮，或是「船到前頭自然直」，而是可以開始具體行動：我在書的附錄中提供表格（檔案同步上傳雲端空間提供下載），讀者 可以跟著書，一步步試著為自己試算和規劃。

在美國，這是獨立理財顧問提供的收費個人化服務，以書籍來說，沒有辦法達到這樣的目的；不過，站在經由演練來確保自己已了解書中觀點的角度，希望讀者們 可以真的去試算看看，不只停在焦慮、也不停在「船到前頭自然直」， 而是能夠為自己、為家人更美好的未來，具體採取行動。

（本文出自《有錢到老後》作者：嫺人)