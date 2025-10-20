外商高階主管突逢職場巨變開啟退休生活 嫺人：別讓你的錢比你早退場

活得久不是問題，錢先走才是危機

退休不是理財的終點，而是一段長達 20～30 年的投資新旅程。最值得擔心的，往往不是「能活多久」，而是「錢會不會提早用完？」或「錢根本不夠花？」

嫺人認為，退休理財最重要的就是，解決兩大難題：「錢不夠花」與「錢花太快」。

難題1「錢不夠花」>>因應之策：三桶金策略

嫺人提出「三桶金」的分配法，將退休資金依時間與功能劃分：

．短期桶（第一桶金）：預備 1～2 年生活費，安心應對日常開銷與市場波動，避免市場大跌時被迫賣資產。 ．中期桶（第二桶金）：配置 3～10 年的穩健投資，用於支應退休中程所需，如旅遊、子女婚禮或家中裝修。 ．長期桶（第三桶金）：投資 11 年以上的成長型資產（如股票型 ETF），抵禦通膨、因應長壽風險。

難題2「錢太快花光」>>因應之策：安全提領法

本文出自《有錢到老後》 書中深入解析威廉．班根的「4% 法則」，並結合嫺人八年的退休實踐，提出更符合現實的「3%＋通膨」提領法。

她提醒讀者：何時該保守、何時可多花，才能讓退休金和生命同樣長壽，花得安心也花得剛好。

透過這樣的層級規劃，不僅能避免退休金因市場震盪或通膨而快速縮水，也能確保資金持續增值，讓錢花得長久。

解決兩大難題後，嫺人提醒：嚴防突發狀況！

除了投資與提領策略，嫺人更強調要為不可避免的人生挑戰做好防護：

．長照需求：65 歲後，從第三桶金中切出「第四桶金」作為長照預備，確保有尊嚴的生活品質。 ．失智或認知衰退：及早建立意定監護與財務交接，避免家人因金錢陷入糾紛。 ．突發大開銷：運用三桶金比例提領（20%：20%：50%），確保安全線不被打破。

（本文出自《有錢到老後》作者：嫺人)