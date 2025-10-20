快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

外商高階主管突逢職場巨變開啟退休生活 嫺人：別讓你的錢比你早退場

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

活得久不是問題，錢先走才是危機

退休不是理財的終點，而是一段長達 20～30 年的投資新旅程。最值得擔心的，往往不是「能活多久」，而是「錢會不會提早用完？」或「錢根本不夠花？」

嫺人認為，退休理財最重要的就是，解決兩大難題：「錢不夠花」與「錢花太快」。

難題1「錢不夠花」>>因應之策：三桶金策略

嫺人提出「三桶金」的分配法，將退休資金依時間與功能劃分：

．短期桶（第一桶金）：預備 1～2 年生活費，安心應對日常開銷與市場波動，避免市場大跌時被迫賣資產。

．中期桶（第二桶金）：配置 3～10 年的穩健投資，用於支應退休中程所需，如旅遊、子女婚禮或家中裝修。

．長期桶（第三桶金）：投資 11 年以上的成長型資產（如股票型 ETF），抵禦通膨、因應長壽風險。

難題2「錢太快花光」>>因應之策：安全提領法

本文出自《有錢到老後》
本文出自《有錢到老後》
書中深入解析威廉．班根的「4% 法則」，並結合嫺人八年的退休實踐，提出更符合現實的「3%＋通膨」提領法。

她提醒讀者：何時該保守、何時可多花，才能讓退休金和生命同樣長壽，花得安心也花得剛好。

透過這樣的層級規劃，不僅能避免退休金因市場震盪或通膨而快速縮水，也能確保資金持續增值，讓錢花得長久。

解決兩大難題後，嫺人提醒：嚴防突發狀況！

除了投資與提領策略，嫺人更強調要為不可避免的人生挑戰做好防護：

．長照需求：65 歲後，從第三桶金中切出「第四桶金」作為長照預備，確保有尊嚴的生活品質。

．失智或認知衰退：及早建立意定監護與財務交接，避免家人因金錢陷入糾紛。

．突發大開銷：運用三桶金比例提領（20%：20%：50%），確保安全線不被打破。

（本文出自《有錢到老後》作者：嫺人)

相關新聞

外商高階主管突逢職場巨變、開啟退休生活 嫺人：別讓你的錢比你早退場

退休不是理財的終點，而是一段長達 20～30 年的投資新旅程。最值得擔心的，往往不是「能活多久」，…

他花16萬買金塊只為1原因 回家秒後悔：不懂為何大家愛買？

黃金一直是不少人投資理財的熱門選項，有人偏好操作方便的黃金存摺，也有人鍾愛可握在手裡的實體金條…

「這我早就知道，不就是…」自以為明白症候群超危險 MVP經理人：關閉學習大門

隨著經驗增長，我又認識了一個詞彙，叫做「自以為明白症候群」，這或許不是一個正式的心理學名詞，但它非常貼切...

客服人員在電話中被狂罵 家人錄製語音轉接訊息…顧客打來都變親切了

NLP課程中有一句話深得我心：「一個人面對自己的方式，就是他面對世界的方式。」我的老師在做練習或說明某段技巧時，經常坦然地揭露自己，…

領導力教練提醒「為內心架設3種圈圈」 接納自己、轉念能讓你更有力量

將近二十年的時間裡，我天天都處於高強度的壓力狀態，我知道我在耗損自己，但卻累到沒有心力做出調整。直到有一天，我領悟到這樣下去不是辦法，於是…

十大利多再加一 必納黃金基金

黃金持續保持強勢，隨著中國及印度在黃金需求旺季到來，為黃金及金礦股原就擁有的「聯準會降息」、「全球央行買盤」、「美元資產信心下滑、「地緣政治衝突」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。