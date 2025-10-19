他花16萬買金塊只為1原因 回家秒後悔：不懂為何大家愛買？

快訊

網友衝動購買實體黃金，事後感到十分後悔。圖／路透社
黃金一直是不少人投資理財的熱門選項，有人偏好操作方便的黃金存摺，也有人鍾愛可握在手裡的實體金條。近日，一名網友在Dcard上分享自己衝動購買實體黃金的經驗，結果事後仔細一算，才驚覺實體黃金與黃金存摺之間的價差竟如此懸殊，也因此好奇為何仍有這麼多人偏好實體黃金。

原PO表示自己買了5年黃金存摺，某天心血來潮購入一兩實體黃金，想實際感受那種摸得到的「實在感」。結果小小一塊黃金就要164,000元，當下雖有些遲疑，但還是咬牙買下。沒想到回家後細看，發現自己不如想像中的爽快，甚至有點後悔，直言「想退又不能退，真的不懂大家為什麼那麼喜歡實體黃金」。

原PO還指出，當日黃金存摺1克的價格才虧約50元，換算成一兩只虧1,900元左右，但實體黃金就虧了9,000元，價差相當驚人。

貼文一出引發熱議，網友紛紛留下自己的想法，「實體黃金應該是喜歡一整盒金燦燦，一整盒漂亮首飾、一整盒疊得整整齊齊的金條，感覺真讚」、「每天心情不好的時候，翻開櫃子，看我的黃金跟白銀，心情就很好」、「買黃金就不要去在意漲跌了啦，會在意的話，建議還是做股票交易就好」。

還有人認為，「戰爭時你去哪裡刷存摺」、「我覺得實體最大好處，就是萬一（戰爭）開打，身上有黃金可以帶著走，存摺也領不出來了，形同虛設」、「當經濟崩盤時，甚至嚴重到紙黃金變廢紙時，就知道實體黃金的重要性了」。

