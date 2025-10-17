十大利多再加一 必納黃金基金

黃金持續保持強勢，隨著中國及印度在黃金需求旺季到來，為黃金及金礦股原就擁有的「聯準會降息」、「全球央行買盤」、「美元資產信心下滑、「地緣政治衝突」、「黃金產量減少」、「貨幣購買力下滑」、「金礦股財務改善」、「金礦股估值低」、「金礦業面臨併購潮」與「投資組合多元化」等十大利多再加一。

富蘭克林證券投顧表示，中印兩國在節慶、文化影響下，每年第四季至隔年第一季對實體黃金需求多，這段期間通常也是黃金表現較佳的期間。有11項利多加持，建議投資人秉持分散布局策略，適度分批或採定期定額方式投資，配置比重約在5%至10%，較積極的投資人不妨再輔以短打或波段操作。

保值與避險等強需求 加持黃金硬實力

根據世界黃金協會2/25~5/20的調查，全球73家央行中，預計在未來一年、五年提高黃金儲備的比重分別有95%、76%，皆高於2024年的調查結果，主因在於該類資產具有低風險、保值與避險功能，調查另指出，75%央行預計未來五年將降低美元儲備，比重亦較過往上升。

以1971年美國總統尼克森終止美元與黃金掛鉤的布雷頓森林體系為例，自該體系瓦解以來，美元相對黃金劇烈貶值，截至2025年五月，貶值幅度已經達到98.7%，其他像是英鎊、歐元、日圓等也呈現如此態勢，彰顯出黃金長期的保值能力。

黃金資產與股市低相關 不只分散風險還能提高效益

富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人史蒂芬．蘭德表示，黃金在貿易中的應用日益增加，可能持續推動金價走揚，且見到黃金作為硬資產，不受任何國家或金融體系的束縛，在當前地緣政治環境下更具吸引力。

此外黃金、金礦股與股市的相關性較低，能在多元化投資組合中發揮分散作用，在不確定性時期更顯布局價值。

資料來源：世界黃金協會(2025.1.23)，統計期間2003年1月至2024年12月。*投資組合是指50%資產投資於股票(MSCI全球股、新興股及全球小型股指數)、40%投資於固定收益(彭博美國債券、美國投資級債、美國非投資級債券指數)、10%投資於另類資產(彭博商品指數、FTSE Nareit Equity REITs Index USD、S&P Listed Private Equity Index)。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

四大特色掌握黃金契機面面俱到

富蘭克林證券投顧指出，投資工具十分多元，想降低風險也非必要持有黃澄澄的實體黃金，取道黃金股票基金也能發揮類似的效益。以國內已核備黃金與貴金屬股票基金中歷史最悠久的富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，藉由四大特色可望更廣泛地參與黃金產業機會。

一、投資貴金屬產業的歷史悠久，至今已有56年歷史，期間經歷兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件。 二、佈局遍布世界各地金礦公司，利用基本面分析來確認可提高某一公司金價貝塔值的特定價值驅動因素。 三、偏好持有優質、可開採礦脈、管理層經驗豐富的企業標的，這些公司通常擁有多個礦脈、有吸引力的生產概況、強大的儲量資源、持續的探勘計畫，能推動未來儲量資源與生產的增長。 四、金礦股波動雖較大，但與其他資產類別相關性也相對低，納入投資組合不只多元化資產類型也可降低整體投資組合的波動性。

富蘭克林證券投顧表示，黃金已證明其保值、交易、流通的價值，「終極貨幣」號稱並非浪得虛名，時值川普政策紛擾、地緣政治與經濟不確定性、美元資產信任度下滑之際，黃金有望持續受到市場青睞，這對以投資金礦股為主的黃金基金而言也是一大利多，建議定期定額長期投資。