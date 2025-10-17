把一天切成30分鐘一格！卻差點把自己燒壞…韓善英：真正該管理的是能量

把時間切碎 只會讓自己也磨光

在別人享受大學生活的年紀，我卻瘋狂沉迷於時間管理。

我在毫無中文基礎的情況下，挑戰延世大學中文系，還拿到了全額獎學金。這一切，全靠「徹底的時間管理」。我把一天切成30分鐘一格，排得密不透風。清晨去上中文補習班，中午吃飯時照樣讀書，週末則投入各種相關課外活動，幾乎沒讓自己休息。看著密密麻麻的行事曆，會覺得「今天又過得很充實！」內心十分滿足。

也因為從大學時期累積下來的時間管理技巧，我從25歲起就以「時間管理講師」的身分，走進企業與大學授課。在講師評比中，我曾擊敗眾多資深專家，拿下第一名；至今累積超過百場演講與一對一教練，將時間管理的技巧傳授給數千人。

今天也這麼努力了 為什麼生活卻沒有變好？

很多人都認為，「時間管理」是成功的關鍵。連比爾．蓋茲（Bill Gates）都曾強調：「時間是無法用金錢換來的唯一資產。」

於是我們買了行事曆、安裝了時間管理 App，嘗試各種技巧。但即使這麼努力地把時間切割使用，人生卻依然沒有太大改變，為什麼？

我曾經狂熱地塞滿行事曆、管理時間長達10年，如今我得承認──完美的時間管理，其實正一點一滴蠶食我的人生。我無視身體發出的警訊，一路衝刺。甚至有一次因為莫名的疼痛，必須躺在床上整整兩週。那時，我去了一間韓醫診所，院長對我說的話至今仍在耳邊迴響：

「妳知道手機用久了會變得熱烘烘的吧？妳的狀況就像那樣。那不是因為身體還有能量，而是因為電池快沒電了才變燙。妳現在身上根本一點能量都沒有。到底是怎麼撐過來的啊？」

即便如此，我還是相信，只要把時間管理好就行了。直到生下第一個孩子，我才徹底明白不能再這樣過日子。我的生活必須配合孩子的節奏，預料之外的事情每天都會發生好幾次。日復一日，計畫總是被打亂，挫折感也越堆越重。我越想完全掌控自己的時間，現實卻離我越來越遠。

直到那一刻我才領悟：我們擁有的資源，其實不是「平面」，而是「立體」的。每個人一天都是24小時，我們從學生時代開始，就習慣把圓形時間盤排得密密麻麻；在時間管理的世界，個人績效的差別通常來自──誰能把時間切割得更細、更有效率。

然而，我們真正的資源其實是「立體」的。每個人資源的「體積」之所以不同，是因為還存在一個叫做「能量層級」的第三維度。能量層級就像在平面上加上高低起伏，讓人生變得有動能、有節奏。

能量層級低的人，一早勉強起床、靠咖啡撐過一天，下班後精疲力盡，只能點外送、窩在沙發上看 Netflix；反之，能量層級高的人從充滿活力的早晨開始，專注投入工作，也能好好陪伴家人，生活滿意度節節攀升。

真正能帶來「持續成果」的關鍵，不在於把時間切得多細，而在於是否擁有最佳化的能量。當能量充沛時，即使時間短，也能爆發出驚人的專注力與創造力；但若能量枯竭，即使投入再多時間，也難以產出好的結果。

如今，我是一位育有兩個孩子（分別四歲與一歲）的職業媽媽。時間比以前更不夠用，卻靠著能量管理策略，反而比過去成就更多。我學會觀察自己的能量節奏，戒掉消耗能量的壞習慣，並掌握了持續充電的方法。結果是，我比起過去那個執著於「時間切割」的自己，過得更加充實、也更有餘裕。 方舟文化《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》，作者：韓善英

這本書，將成為你「提升能量」的實踐指南。從跳脫錯誤的時間管理陷阱（第一章）開始，帶你發現自己的能量模式（第二章），進而剷除那些蠶食能量的壞習慣（第三章）。接著，你將學會能量管理的實用技術（第四章），建立可持續長久的能量管理系統（第五章）；最終，透過「分享越多、能量越強」的能量法則（第六章），打造出屬於你的最佳人生狀態。

我們真正需要的，不是把時間切割的技巧，而是提升能量的策略。我希望這本書，能讓你的每一天，迎來一個全新的立體世界。── 韓善英

