《「我是有錢人」迷思782》約定轉帳卻被銀行理專帶去小房間 退休人士聞4字心中警鈴大響

雙十連假期間，筆者與一位許久不見的媒體業好友聚餐。席間，這位朋友突然冒出的一句話—「現在的銀行，根本就是最大的詐騙集團。想要不賠錢，千萬要遠離銀行」，卻讓筆者大吃一驚。

話說筆者這位單身朋友，剛從職場上提早退休。為了打發時間，她每天還是維持自行買賣股票的習慣。但由於她已經有好幾個銀行帳戶，且有的分行距離住家太遠。

到銀行設定約定轉帳

所以，她特地跑到專門進出股票戶頭的銀行，設定一個「約定轉帳帳號」，以便在投資股票獲利之後，將部分資金，轉往自己住家附近的銀行帳戶。但讓她萬萬沒想到的是，不過是進行一個非常簡單的約定轉帳帳戶的動作，居然就在銀行裡「耗」了近一小時的時間。

這位朋友事後分析，當她跟銀行櫃台承辦人員，說她要辦理約定轉帳業務之後，承辦人員透過電腦，看了一下她的該行帳戶資料後，就跟這位朋友說：「現在業務繁忙，辦理這項業務，可能需要一點時間。不如趁妳這段等待的時間，我請我們的理財顧問，跟妳介紹一下銀行的新商品」。

儘管筆者這位朋友再三表示，之後還有要事、無法久候，但仍被請到旁邊的小房間，由一位銀行理專，向她推薦新推出的「美元商品」。朋友說那位理專，整整介紹金融市場大環境及商品20、30分鐘，就只有說是「美元計價」的商品，且在銷售文件及電腦上，完全沒有出現任何「定存」或「保單」的字眼。

理專介紹「宣布利率」

一直到那位理專，介紹到「宣告利率」時。警覺心非常強的這位朋友，因為時常看筆者的專欄，知道「宣告利率」是只有「保單」才會有的專有名詞，就立刻向對方嚴詞拒絕……。

老實說，筆者乍聽到朋友說出「現在的銀行，根本就是最大的詐騙集團」的話，心裡也是五味雜陳。畢竟，不管是哪一種金融機構，應該都是一般大眾進行投資理財行為時的「必要好幫手」才是。

但是，為什麼本應該是投資理財大眾「好幫手」的金融機構，如今卻變成民眾口中的「最大詐騙集團」？筆者認為箇中原因，除了現行的「佣獎制度（金融機構及理專的獲利來源，完全依照銷售手續費多寡而定）」有關外，還更與一般大眾「既是投資與理財不分，也不願意找專業顧問，以進行全方位理財規劃」的行為「脫不了干係」。

為什麼筆者這麼說？因為首先，投資只是個人或家庭理財行為或規劃當中的一小部分，它既非理財的全部，更無法與其相等或相提並論。理論上，個人與家庭先由專業顧問，針對不同的理財目標，提供專業的資產配置及決策之後。接下來，才是依照當事人的投資屬性，進行適配的投資或理財標的選擇。

退休人士的理財建議

舉例來說，假設一位40歲的當事人，希望能在65歲退休，並且能夠維持退休前8成的生活水準。那麼，他必須先找一位專家，幫他設算在65歲時，需要累積出多少的退休金？且在扣掉可領的勞保老年年金，以及勞工退休金之後，必須自行準備多少退休金？

接著，這位專業的理財顧問，再依據當事人每月可投資金額、投資屬性、投資時間、不同類型投資工具過往的波動性指標，以及年化報酬率等因素，提供當事人最適合的投資標的建議。

舉例來說，假設現年40歲的當事人，在65歲退休時，扣掉預計可領到的退休金之後，還有1000萬元的退休金缺口、每年可以投資12萬元。那麼，他需要找一個每年，能提供近9%（8.89%）年化報酬率（假設每年可投資24萬元，年化報酬率可以降到4%）的投資標的。

接著，專業理財顧問才會進一步協助當事人，找尋既「符合當事人投資屬性」，又能「提供每年近9%（或只要4%）的年化報酬率」，還要考量「與當事人投資專業高低相符」的標的組合，才由當事人自行選擇及投資。且在標的確定之後，除非標的每年的實際報酬，嚴重偏離預期太遠。否則，不太可能頻繁進行轉換。

單一投資標的就可賺大錢？

相信聰明的讀者，應該能從以上的假設狀況中，真實體會到專業理財顧問可以提供的，是一整套的完整解決方案（total solution），而不是時下一般理專，一年到頭都持續推薦的「現在買（投資）這個，可以讓你賺大錢」？

可以這麼說，在沒有經過整體性的考量及規劃之前，任何單一投資標的的選擇，都是一種賭運氣的亂槍打鳥行為。因為就算投資人賺到了錢，那也只代表其「夠lucky」、「有買有賺」而已，並不代表當事人「選對商品，且達到既定目標」。

那麼，為什麼銀行理專，無法提供客戶完整的理財規劃建議，而只是三不五時地「買」、「賣」金融商品？根據筆者多年的親身接觸與觀察，主要還是與民眾「不願意付費諮詢，只想聽到及投資『能夠賺到錢明牌（標的）』」的心態有關。

例如筆者之前，曾接觸過不少金融業，花費大筆時間與金錢，考取「國際認證高級理財規劃顧問（CFP）」的從業人員。他們莫不表示，剛考上這張國際級證照時，心裡也是滿懷著理想與抱負。

客戶不願意付顧問費

只不過，單方面的滿心期待，常敵不過現實的「生活（收入）」問題。因為不論名稱是叫「營業員」、「理財專員」、「壽險顧問」或「高級理財規劃師」，只要客戶只想聽免費的建議，而不願意支付顧問費，他們就只能靠「賣商品（不論是投資標的或保單）」來「賺自己的生活費」。

老實說，聽到金融從業人員這樣的心聲，筆者也是倍覺心酸。畢竟每一個人，都需要一筆收入過生活。而在生活的壓力與專業、道德之間，絕大多數人迫於生活現實之下，恐怕也只能優先選擇前者。

就像筆者的朋友所言：「理專賣的，永遠是能先讓他賺錢，而不是讓客戶賺錢的商品」一樣，對於金融商品銷售人員來說，唯有不斷讓客戶買進及賣出標的，才能持續有薪水收入進帳。至於客戶能否從中賺到錢？那就只有看客戶的八字中，是否有絕佳的偏財運了。

所以，假設投資理財大眾，既無法老老實實，找一位專業的理財顧問，提出配合個人及家庭真正需求的全方位規劃步驟，也不知道金融市場「每賣一次商品，才有佣金（手續費）收入」的這個銷售真實生態，並且徹底杜絕掉銷售人員的頻繁銷售行為，恐怕就只能有賴自己的鴻福齊天，才能避免掉「被詐騙」的機會吧。