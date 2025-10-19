「這我早就知道，不就是…」自以為明白症候群超危險 MVP經理人：關閉學習大門

隨著經驗增長，我又認識了一個詞彙，叫做「自以為明白症候群」，這或許不是一個正式的心理學名詞，但它非常貼切地描述了一種人─自以為什麼都知道（know-it-all），過早地認定自己已經懂了，實際上卻理解不深，甚至理解錯誤。

這種「懂一點」的心理狀態，比起完全不懂，反而更危險，因為會讓人過早關閉學習的大門。這類的人，與自認「我還不懂、但我願意學」的人，簡直活在兩個不同的世界。

但偏偏我也常遇到這種人，習慣在他人分享資訊的過程中急於插話，或是在結尾補充自己才高八斗，只因為「有聽過、有看過」，就誤以為自己「已經掌握」，這真的是滿危險的事。

他們的起手式通常是：「這我早就知道，不就是……」每當聽到這句話，我都很想問：「你究竟知道什麼？」

即便我對傾聽與溝通技巧下過一番功夫，自認助人的意願也是破表，但面對這種人時，我真的也需要深呼吸好幾次才能繼續說話。

我有一位客戶的「好球帶」極小，假如不是照著他的角度與順序來切入，他完全聽不進去。不知道是聽不懂或是不願意聽，總之他會不停打斷我的發言，堅持他的結論。

令我納悶的是，他的做法若有效，我就不會坐在他面前了，不是嗎？此外，他會一直看手機，導致我必須不斷重複已經說過的東西，每次開會總是瘋狂地鬼打牆。

我試著知難而退，就當作沒有緣分、不合作總行了吧，但他又不願解除合作關係，頻頻表示他需要幫助。

年輕的時候，遇到自己無法支持的人，我會患得患失，但現在的我已經擁有更多認知與行為上的彈性：這次不行，就下次再試；這種方式不適合，就換種方式。若真是我自己的問題，那我就會轉介更合適的人來支持他。

很多人（包括以前的我）以為勇敢是對抗，是堅強撐住，是不動搖，但現在的我認為，真正的勇敢，是願意放下那些已經不再適合、不再需要、不再值得緊抓的人事物。

（本文出自《換框思維力》作者：賴婷婷)